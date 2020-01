Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Vanhusten äänen on kuuluttava oman elämänsä asioissa – Onneksi vanhusten kohtalosta kannetaan huolta myös Keski-Pohjanmaalla

Vanhustenhoidon puutteet keskittyvät paljon fyysiseen perushoitoon kuten puutteisiin suihkuun, ruokaan ja ulkoiluun. Jos perusasiat eivät ole kunnossa, ei muusta voi haaveillakaan.

Tiedot vanhusten huonosta hoidosta kauhistuttavat jokaista normaalia ihmisiä. Julkisuuteen tulleet tapaukset herättävät huolta vanhusten omaisissa, mutta sen lisäksi muissakin. Minkälainen vanhuus odottaa minua ja sinua, jos joutuu tilanteeseen, jossa on muiden ihmisten avun varassa kotona tai laitoksessa.

Hoidon epäkohdat tulivat julkisuuteen ties monennen kerran noin vuosi sitten. Silloin keskustelun aktivoi Esperi Caren hoitokodin saama huomio. Valvira keskeytti hoitokoti Ulrikan toiminnan. Puutteita oli henkilökunnan määrässä, perushoidossa, lääkehoidossa ja potilasturvallisuudessa. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään Esperi Caresta.

Ongelmia löytyy kaikkialta Suomesta, myös Keski-Pohjanmaalta. Vanhusten kohtalosta tunnetaan huolta ja asioihin kiinnitetään huomiota. Esimerkiksi Soiten alaisessa Tervakartanossa tehdään ensi viikolla uusi tarkastus, kertoi Österbottens Tidning perjantaina. Kokkolan keskustassa sijaitseva palveluasumisen yksikkö on ollut Aluehallintoviraston valvonnassa keväästä asti. Tarkastus selvittää, onko syytä huoleen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Valviran ylijohtajan Markus Henrikssonin mukaan tilanne suomalaisessa vanhustenhoidossa ei ole juuri parantunut, mutta hyviä asioita on ilmassa. Hän sanoo perjantaina Keskipohjanmaassa julkaistussa haastattelussa, että on rohkaisevia signaaleja siitä, että yritykset ja kunnat ovat ryhtyneet korjaustoimiin. Samaan aikaan on aivan liikaa ongelmallisia toimintayksiköitä.

Henrikssonin mukaan Valviralla on iso huoli siitä, miten kuntien rahat saadaan riittämään ja miten henkilöstöpula saadaan korjatuksi. Sama murhe on suomalaisilla kunnilla, joiden talous tiukkenee, mutta vaatimuksia tulee joka puolelta.

Esperi Caren tilanteen korjaamiseksi tai ainakin selvittämiseksi yritys perusti laaturyhmän arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Ryhmän puheenjohtajana toimi geriatrian professori, emeritus Jaakko Valvanne. Hänen mukaansa vanhuksia pitää kuulla ja ottaa mukaan oman arkensa suunnitteluun. Valvanne toteaa, että vanhukset haluavat normaalia aikuisen elämää. Heitä harmittaa lapsellinen puuhastelu (KP 24.1.).

Laatutyöryhmän puheenjohtajan näkemys saa totisesti ajattelemaan. Ihmiset ovat vanhanakin erilaisia ja tulevat erilaisista elämänpiireistä, ammateista ja elämäntilanteista. Vanhuksista puhutaan usein kuin yhtenä massana. Se on huono lähtökohta. Joka tapauksessa on tärkeätä, että lähimmäiset kantavat huolta toisistaan ja olosuhteista, joissa ihmiset elävät.