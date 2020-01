Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) esitteli viime viikon perjantaina 17. tammikuuta uusia linjauksia sosiaali-ja terveydenhuollon uudistamiseen. Kiteytettynä uusin malli on pääpiirteissään sama kuin viime hallituskaudella kesken jäänyt esitys.

Viime hallituskauden mallista Sanna Marinin hallituksen mallista puuttuu tuolloin raakasti kritisoitu valinnanvapaus ja muiden palveluiden kuin sotepalveluiden yhdistäminen osaksi maakuntauudistusta. Edellisellä yrityksellä maakuntaan haluttiin myös monia valtion aluehallinnon palveluita sekä eräitä palveluita kunnista. Nyt samanlaista järkälettä ei ole tulossa. Nykyinen hallitus haluaa keskittyä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen.

Kiurun mukaan asialla on kiire. Jotta uudistus tulisi voimaan ennen vaaleja, sitä koskeva lainsäädäntö pitää hyväksyä eduskunnassa kokonaisuudessaan tämän vuoden aikana. Ministeriä aivan selvästi huolestutti tätäkin uudistusta vaivaava kiire. Siihen onkin syynsä. Noin sadan eri lain muuttaminen vuoden aikana ei ole helppo homma.

Kun perustason sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoito yhdistetään, otetaan mallia pienistä maakunnista, joissa työtä haluttuun suuntaan on jo tehty niin, että rakenteet ovat valmiita ja työ maakuntamallin pohjalta on jo alkanut. Keski-Pohjanmaan Soite on hyvä esimerkki valmiista mallista. Mutta onko Soite sittenkään valmis. Viime vuonna kuntayhtymän sisällä väännettiin kättä monesta asiasta. Listalla oli liuta säästöjä, jotka kaatuivat. Mutta kuinka toimivat itse rakenteet, jos varsinainen rahanpuute unohdetaan. Hoitoketjut ja muut palvelut toimivat Soitessa sinällään hyvin ja osoittivat, että maakunnissa voidaan yhdistää isojakin palveluketjuja toimiviksi kokonaisuuksiksi.

Se että kunnista ja maakunnista ja valtiolta ovat rahat vähissä on tosiasia, johon on vaikea puuttua millään rakenteellisella muutoksella. Silti hoitoketjuja muuttamalla voidaan tehdä jotain. Jos kotisairaalatoimintaa lisätään, kotihoitoa ja tehostettua palveluasumista kehitetään, voidaan vähentää niin sanottua raskasta hoitoa eli vuodeosastolla tapahtuvaa sairaanhoitoa. Myös erikoislääkäreiden konsultointia perusterveydenhuoltoon voidaan kehittää monilla uusilla teknisillä apuvälineillä. Tekniikka voi olla myös asiakkaan etu. Hänen ei aina tarvitse ajaa kilometrikaupalla Kokkolaan, Oulaskankaalle tai Ouluun. Varsinkin moni kontrollikäynti voidaan jo nykytekniikalla tehdä etänä terveyskeskuksessa tai jopa potilaan kodissa.