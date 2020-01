Toholammilla pankki oli velvollisuutensa mukaan hereillä ja kiinnitti huomiota asiakkaansa tilille tulleeseen 4 miljoonan summaan – Tästä alkoi paljastua käräjillä puitava rahanpesuvyyhti

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pankit valvovat asiakkaidensa tilejä ja rahaliikennettä samalla tarkkuudella oli sitten kyseessä miljonääri yritysjohtaja tai pienituloinen eläkeläinen.

Ei ole mitään tarkkaa rahasummaa, joka saa pankissa hälytyskellot soimaan. Merkityksellistä on poikkeavuus tilin omistajan rahaliikenteessä.

– Jos havaitsemme jotain poikkeavaa asiakkaan tilillä, asiaa tiedustellaan aina ensin asiakkaalta. Poliisiin ei oteta suoraan yhteyttä. Yleensä asioille löytyy luonnollinen selitys, kertoo Keski-Pohjanmaan Osuuspankin riskienhallintapäällikkö Eini Pelkonen.

Poikkeavaa toimintaa voi siis olla esimerkiksi tilille ilmestynyt suuri rahasumma, lisääntynyt maksuliikenne, lisääntynyt rahaliikenne ulkomaille tai ulkomailta tai tavallista suuremmat käteisnostot.

Poikkeavaa toimintaa havaittiin myös toholampilaisessa pankissa viime kesänä, kun paikkakunnalle rekisteröidyn yrityksen tilille ilmestyi yhtäkkiä 4 miljoonaa euroa. Tässäkin tapauksessa tilinomistaja kutsuttiin pankinjohtajan juttusille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Jos poikkeaville tilitoimille ei löydy keskustelemalla syytä, ilmoitamme asiasta eteenpäin OP ryhmän kanavien kautta. Pankki voi sulkea tilin selvitysten ajaksi, mutta tilin jäädyttämisestä päättää viranomainen yhteistyössä pankin kanssa.

– Pankeilla on selonotto- ja ilmoitusvelvollisuus, Pelkonen jatkaa.

Pankki voi olla asiakkaaseensa yhteydessä puhelimitse tai yhä useammin verkkopankin kautta. Verkkopankissa voi esimerkiksi joutua vastaamaan kysymyksiin ja täyttämään lomakkeita, jos tilille on alkanut ilmestyä aiempaa enemmän rahaa.

– Pankilla on oikeus pyytää asiakkaalta esimerkiksi kuitteja tai kauppakirjaa, kun selvitetään mihin poikkeavan suuria rahasummia käytetään.

Kaikkien näiden valvontatoimien takana on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. Tämä päti edellä mainitussa Toholammin tapauksessa, jossa pankin väliintulon jälkeen alkoi purkautua rahanpesuvyyhti, josta syytteet luettiin alkuviikosta Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Syytettynä on neljä miestä, joista kaksi on Toholammilta.

– Finanssivalvonta edellyttää, että pankkien on tunnettava asiakkaansa niin hyvin, että poikkeava toiminta voidaan havaita.

Tuntemista on myös se, kun asiakkaalta kysellään tietoja ja oletettuja rahankäyttösummia luottoa myönnettäessä tai uutta tiliä avatessa.

– Yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä valvotaan samalla tavalla, samoin pienen ja suuren konttorin asiakkaita, Pelkonen vakuuttaa.

Pelkosen mukaan eri pankkien valvontatoimissa ei voi olla kovin paljon poikkeavuutta, koska valvonta perustuu lakeihin.

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä on tullut voimaan 2008. Valvonta on kiristynyt viime vuosina, ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvään lakiin ja muihin liitännäisiin lakeihin on tullut muutoksia vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen perustuu kansainvälisiin standardeihin. Suomessa Keskusrikospoliisin yhteydessä toimiva rahanpesun selvittelykeskus käsittelee sille tehdyt rahanpesuepäilyilmoitukset.

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, joka valvoo muun muassa pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä sekä rahastoyhtiöitä ja pörssiä.