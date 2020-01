Ilotulitteista ennätysvähän silmävammoja vuodenvaihteessa – Rakettien aiheuttamia tulipaloja oli koko maassa selvästi enemmän kuin vuosi sitten, mutta Keski-Pohjanmaalla ei ainuttakaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koko Suomessa vain viisi henkilöä sai ilotulitteesta sairaalahoitoa vaatineen silmävamman vuodenvaihteessa, kertoo Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes).

Ilotulitteista johtuvien silmävammojen määrä oli pienempi kuin kertaakaan kahteenkymmeneen vuoteen, jona aikana silmävammoja on tilastoitu. Eniten silmävammoja on ollut vuodenvaihteessa 2009−2010, jolloin niitä sattui peräti 47 kappaletta. Tiedot perustuvat Suomen Silmälääkäriyhdistyksen sairaaloilta keräämiin tietoihin.

Pelastuslaitoksia ilotulitteiden ampuminen puolestaan työllisti enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna.

Maahantuotujen ilotulitteiden määrä laski edellisestä vuodenvaihteesta, mutta tästä ei voi vetää suoraa johtopäätöstä, että ilotulitteita olisi ammuttu vähemmän, kertoo Pyro- ja Ilotulitustaiteen Edistämisyhteisö ry:n puheenjohtaja Ulf Cederqvist.

– Edellisen uuden vuoden myrskysään vuoksi tuotteita jäi sekä toimittajien että asiakkaiden varastoihin.

Myyntipisteiden lukumäärä oli edellisvuoden tasolla eli noin 1200 myyntipaikkaa.

Viidestä silmävamman saaneesta henkilöstä vain yksi oli nainen. Hän ei itse ampunut ilotulitteita, vaan seurasi ampumista kauempaa. Muut vammautuneet olivat miehiä, jotka olivat käsitelleet ilotulitteita itse.

Vammautuneista neljä oli 20−45-vuotiaita aikuisia ja yksi alle 18-vuotias. Alaikäinen oli löytänyt maastosta räjähtämättömän tulitteen.

Vain yksi vammautuneista käytti suojalaseja. Suojalasit ovat olleet pakolliset ilotulitteen ampujille vuodesta 2009.

– Yhden ilotulittajan saama silmän ruhjevamma vaati leikkauksen ja pysyvä näköhaitta on todennäköinen, Suomen silmälääkäriyhdistyksen kyselystä vastannut professori Tero Kivelä kertoo.

– Yhtä selittävää tekijää ei silmävammojen vähäiseen määrään ole. Ilotulitteista ja niiden ampumisen haittavaikutuksista käytiin vilkasta keskustelua, kun Rajat räiskeelle -kansalaisaloitteeseen on kerätty nimiä ja aloitetta on käsitelty eduskunnassa. Keskustelu on voinut omalta osaltaan edistää ilotulitteiden turvallista käyttöä. Lisäksi olemme vuosia tehneet yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa aktiivista valistustyötä suojalasien tärkeydestä, viestintäjohtaja Mirva Kipinoinen Tukesista sanoo.

Koko maassa pelastuslaitokset saivat 27.12.−5.1. välisenä aikana 92 hälytystä tulipaloista, joiden syttymissyyksi arvioitiin ilotulite. Lukumääräisesti paloja oli enemmän kuin viime vuodenvaihteessa, jolloin hälytyksiä oli 60.

– Meillä ei ollut vuodenvaihteessa ensimmäistäkään tehtävää, joka olisi ollut ilotulitteen tai vastaavan aiheuttama, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Jouni Leppälä kertoo.

Leppälän mukaan luku ei sinänsä ole harvinainen, sillä ilotulitteiden aiheuttamia tulipaloja sattuu yleensäkin vuodenvaihteessa alueella vähän. Venetsialaisten aika on usein vilkkaampaa.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella ilotulitteista aiheutuneita tehtäviä oli kaksi, joista toinen oli rakennuspalo ja toinen vaatekeräysastian tulipalo.

Muualla maassa eniten hälytyksiä aiheuttivat palavat roskikset. Osa paloista oli ilkivaltaisesti sytytettyjä, osa johtui ilotulitteiden varomattomasta käsittelystä. Tänäkin vuonna ilotulitteita ammuttiin myös tahallisesti toisia ihmisiä päin.

– Tämän vuodenvaihteen ilmiönä olivat patamallisten ilotulitteiden sytyttämät tulipalot. Joissakin tapauksissa pata oli jäänyt niin voimakkaasti palamaan, että palokunta oli pitänyt kutsua paikalle, suunnittelija Johannes Ketola Pelastusopistolta kertoo.

Yleisesti ilotulitepatojen myynti kasvaa ja ns. keppirakettien osuus vähenee.

– Ilotulitepadat ovat astetta helppokäyttöisempiä, vähemmän herkkiä säätilalle ja niillä saa aikaiseksi näyttäviä ilotulitekokonaisuuksia. Tämä muutos kasvattaa ilotulitteiden kokonaismyynnin arvoa, mutta vähentää myytyjä kappalemääriä, Cederqvist kertoo.

Tukesille tuli vuodenvaihteen jälkeen kuluttajilta kymmenen ilmoitusta viallisesta tai väärin toimineesta ilotulitteesta. Ilmoitusten perusteella vaaratilanteita aiheuttivat lähinnä padat, joista lähti ilmoittajien kuvausten perusteella ammuksia vääriin suuntiin.

Ilotulitteiden turvallisuudesta vastaavat maahantuojat. Tukes valvoo maahantuojien toimintaa ja testaa tuotteita riskiperusteisesti.