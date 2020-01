Tiina Ruotsalan kolumni: Kiirunan Pekka ei paljoa stressannut jäällä

Ruotsalaiset hannuhanhet, jotka näyttävät elävän jatkuvassa duurissa, ovat tehneet komean sarjan maansa jääkiekosta. Maanantaina satuin ihan vahingossa television ääreen kun Ylen Femmalla alkoi sarjan viimeinen ja kolmas jakso, jossa seurattiin mm. kiirunalaisen maajoukkuemaalivahdin Peter ”Pekka” Lindmarkin uraa.

Vaikka Tre Kronor voitti jääkiekon maailmanmestaruuden kolmesti jo 1950- ja 1960-luvuilla, ei voitto tuntunut aivan niin makealta kuin olisi pitänyt, sillä joka kerralla pippaloista puuttui joku jääkiekon suurmaista. Vuosi 1987 oli sitten ikimuistettava.

Mutta mennäänpä 1980-luvulle Kiirunan kaivoksille, jossa Pekka Lindmark työskenteli. Mies sanoi viihtyneensä työssään, mutta valitsi kuitenkin jääkiekon ja lähti ammattilaisurheilijaksi. Pekka oli hupaisa puheissaan. Hän muisteli kiekkoilun olleen mukavaa, mutta kuivaharjoittelusta hän ei piitannut. Moke huokaili vanhoissa haastatteluissa, kuinka kunnon voisikin ostaa, niin ei tarvitsisi juosta ja punnertaa. Kun Lindmark pantiin maalille Neuvostoliiton supertähtiä vastaan, oli lopputuloksena yksi Ruotsin jääkiekon suurimmista takaiskuista. Tämä ei lannistanut maalivahtia, sillä vuoden 1987 kisoissa Ruotsi voitti ensimmäisen MM-kullan 25 vuoteen, ja mikä parasta, mukana olivat sekä Neuvostoliitto että Kanada. Lindmark palkittiin parhaana maalivahtina pariinkin otteeseen, mutta MM-vuonna hän ei osallistunut ruotsalaisten kansanjuhlaan, koska oli omien sanojensa mukaan juhlinut jo riittävästi.

Jens Lindin ja Albert Svanbergin dokumentissa käsiteltiin koko 1900-luvun kiekkohistoria tavalla, joka sai lajia tuntemattoman liimautumaan television ääreen. Tuntui, että lähes kaikki haastateltavat, tuon ajan kiekkosankarit, olivat säilyttäneet pilkkeen silmäkulmassa. Lindmark kertoi esimerkiksi, että kun peliä käytiin vastustajan päädyssä; hän relasi ja terhakoitui vasta kun omaa maalia lähestyttiin.

Aika on muuttunut, raha puhuu ja suomalaisistakin lapsikiekkoilijoista ollaan leipomassa oitis NHL-tähtiä. Huumori on karkuteillä – kykenisimmekö edes vastaavanlaiseen dokumenttiin, jossa katsoja saa nauraa tuon tuostakin. Lindmark itse sanoo, että taloudellisesti pelaajilla on nykyään paremmat oltavat, mutta onko heillä enää yhtä hauskaa? Huumorikin on erittäin arvokasta!

Voi kun ihminen muistaisi olevansa leikkivä eläin ja osaisi hyvän kunnon lisäksi huolehtia myös huumorista.