Vili Ruuskan kolumni: Johtajuusepäkohtien matopurkki on avattu – Ylilyönteihin sortuneet autoritääriset valmentajat ja pomot vapisevat poteroissaan paljastusten pelossa

Aku Louhimies, Mike Babcock, Bill Peters, Titta Heikkilä, viimeisimpänä Mirjami Penttinen.

Mikä yhdistää mainittua viisikkoa? Moni asia, vaikka viisikko ei edustakaan samaa alaa. Aloitetaan eroista.

Louhimies työskentelee elokuva-alalla, Babcock, Peters, Heikkilä ja Penttinen ovat urheiluvalmentajia. Jääurheilussa vaikuttava trio on hyllytetty tehtävistään, voimisteluvalmentaja Heikkilää ja Louhimiestä ei.

Entä yhtäläisyydet?

Kaikki ovat menestyneitä alojensa osaajia. Kaikki ovat (par. ovat olleet) auktoriteettiasemassa. So far, so good, sanottaisiin rapakon takana.

Sitten tummuu. Kaikki ovat tahrineet maineensa julkisuuteen paljastuneilla kyseenalaisilla johtamistavoillaan.

Uutisoinnin perusteella Louhimiehen ohjausmetodit eivät kestä päivänvaloa: alistamista, nöyryytystä, fyysistä ja henkistä prässäämistä.

Lätkäkoutsien Babcockin ja Petersin kaapeissa on luurankoja nimeltä rasismi, moraalisen vaitiolovelvollisuuden törkeä rikkominen (lue: nöyryytys), pelaajien ruumiillinen ja verbaalinen kaltoinkohtelu. Heikkilän ja Penttisen kolttoslistat ovat yhdistelmä Louhimiehen ja Babcockin tekosia.

Tekstin itseisarvo tai tarkoitus ei ole paiskoa herjoja kuin mätiä tomaatteja tätä viisikkoa kohti. Synnitön heittäköön ensimmäisen kiven, tai paremminkin tässä tapauksessa: kaikkia syntisiä kohti heitettäköön kivi. Olisi muun muassa urheilu- ja kulttuurimaailmojen ilma sakeana murikoista. Ja onkin.

Viisikko vain sattuu ilmentämään sitä muutosta, joka 2010-luvulla tapahtui. Muutoksia saattaa olla enemmän kuin yksi. Ainakin kuitenkin yksi.

Varma muutos on se, että on hyväksyttävämpää tuoda julki valta-aseman väärinkäytöksiä kuin ennen. Keskustelukulttuuriimme pesiytynyt käytänne pitää mölyt mahassa on matkalla romukoppaan. Matopurkki on avattu ja kansi heitetty järveen.

Onko ihmisten käsitys johtajan ja johdettavan välisestä suhteesta muuttunut? Onko johtajuus sinällään muuttunut? Mahdollisesti muttei välttämättä. Molemmat muutokset ovat hitaita ja vaikeasti mitattavia prosesseja.

Mikä on tarinan opetus? Auktoriteettiaseman voi hankkia pääsääntöisesti hyvillä teoilla. Sen voi menettää huonoilla teoilla.

Heti tai jälkijättöisesti.