Säveltäjä Paavo Heininen halusi käyttää multimediaa oopperoissaan, mutta 1980-luvulla se ei vielä onnistunut – Jussi Tuurin kokoamassa Kaustisen näyttelyssä nähdään nyt videoteos, joka yhdistää Heinisen sävellyksen ja kuvataiteen

Eriytymisiä-näyttelyssä voi nähdä videoteoksen, jossa Paavo Heinisen sävellys Kellokutsut yhdistyy näyttelyn kuviin. Sävellys on yli kymmenen vuotta vanha, mutta Heinisen mukaan sille ei ole ollut aiemmin sopivaa esitystilannetta.

Kellokutsut sai alkunsa 2000-luvun alussa, kun Järvenpään seurakunta tilasi Heiniseltä juhlamusiikkia uruille. Hän hyödynsi sävellyksessä Järvenpään kirkonkellojen kutsusoittoja, jotka on säveltänyt Joonas Kokkonen.

Myöhemmin Heininen sävelsi kirkonkellojen säveltasoista omia kutsusoittoja sekä pidempiä kokonaisuuksia, jotka toteutetaan nauhamontaasheina. Niitä kuullaan Kellokutsut -teoksessa, näyttelyn kuvateoksiin yhdistettynä.

12 minuutin mittaisessa videoteoksessa kuvien ja musiikin suhde on määritelty äärimmäisen tarkasti.

Videoteosta ei ole aiemmin nähty missään.

– Multimediateos on ollut minulla mielessä hyvin pitkän aikaa. Se tuli esille joka kerta kun tein oopperaa, mutta sen käyttöön ei aiemmin ole ollut mahdollisuutta, Heininen kertoo.

Mahdollisuus aukeni paitsi näyttelytilan vuoksi, myös teknisen toteutuksen ansiosta. Siitä huolehtii kuvataiteilija Jussi Tuuri.

Jussi Tuuri on Lappajärveltä kotoisin oleva taiteilija, jonka omat teokset ovat hyvin kaukana Eriytymisiä-näyttelyn graafisista kuvista. Hän tekee värikylläisiä, ei-esittäviä öljyvärimaalauksia sekä puu- ja metalliveistoksia. Tuurilla on vaimonsa Kaija Saariketun kanssa galleria-taidetila Helsingin Töölössä, jossa järjestetään näyttelyitä, konsertteja ja muita tapahtumia.

Tuuri on toiminut Heinisen teknisenä ja taiteellisenakin tukena jo aiemmin ja hänellä on Kaustisen näyttelyn kokoamisessa merkittävä rooli. Hän on esimerkiksi keksinyt teosten nimet.

Tuuri oli mukana myös Helsingin Musiikkitalolla vuosi sitten, kun Heinisen kuvia nähtiin ensimmäisen kerran.

– Silloin kuvateokset olivat nähtävänä konsertin väliajalla aulassa. Mutta tämä toimii paremmin, hän arvioi Kalliosalin näyttelyä.

Tuurin mielestä Eriytymisiä voi avata yleisölle Heinisen musiikkia.

– Luulen että jokainen näyttelyn nähnyt kuuntelee sen jälkeen Heinisen musiikki eri tavalla.