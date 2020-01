Veteliläinen Vesa Kaunisto valittiin KPK Yhtiöiden hallituksen puheenjohtajaksi

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

KPK Yhtiöiden hallitus valitsi perjantaina kokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Vesa Kauniston. Hän 51-vuotias maitotilayrittäjä Vetelistä.

Kaunisto seuraa hallituksen puheenjohtajana Mikko Luomaa, joka puolestaan valittiin KPK Yhtiöiden toimitusjohtajaksi.

Kaunisto toimii myös Valion hallituksen puheenjohtajana ja Pellervon hallituksen jäsenenä.

Kauniston mukaan perusasiat KPK Yhtiöissä ovat kunnossa.

– Yritys on vakavarainen ja talosta löytyy paljon osaamista ja kokemusta. Mediakentän muutoksessa on pysyttävä mukana ja taloa on kehitettävä edelleen, sanoo Kaunisto.

Hän toimii KPK Yhtiöiden hallituksen puheenjohtajana seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Yhtiökokous järjestetään huhtikuussa.