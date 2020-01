Huikeita solisteja ja poikkeuksellinen kantaesitys – Kaustisen musiikkilukion konsertti oli korkeatasoinen avaus Kaustisen Kamarimusiikkiviikolle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Musiikkilukion ilta Kaustisen kamarimusiikkiviikolla 24.1.

Kaustisen Kamarimusiikkiviikkoon on perinteisesti kuulunut Kaustisen musiikkilukion konsertti. Se on esitellyt lukion parasta musiikkiosaamista ja sisältänyt myös kantaesityksiä. Toisinaan konsertti on ollut melkoinen sillisalaatti, mutta tänä vuonna ohjelma oli poikkeuksellisen tasapainoinen ja korkeatasoinen. Kantaesityksiäkin kuultiin peräti kuusi.

Useampi tuoreista sävellyksistä on saanut alkunsa oppitunneilla. Jenniina Ylikopsan neljän soittimen kaksiosainen kamarimusiikkiteos lähti musiikin perusteiden tunnille laaditusta piano-huilu-duosta. Sävellyksessä on yksinkertainen, kaunis melodia ja hyvää äänenkuljetusta soittimelta toiselle.

Kantelisti Tiina Aholaa ja trumpetisti Elmeri Myllymäkeä säveltämään pyysi kansanmusiikin opettaja Ville Ojanen. On ilo kuulla sävellyksissä muitakin muotoja kuin esimerkiksi jousikvartettia, vaikka soitinten harmonia ei olisikaan aivan täydellinen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Aholan Talvi-iltana on hyvin sovitettu, ja soitinnus harmooneineen ja kellopeleineen tuo särmää iskelmälliseen melodiaan.

Myllymäen Summermorning jousille ja puhaltimille on rytmisesti staattinen, kaunis kappale, jossa on elokuvamaista tunnelmaa.

Yksi konsertin kappaleista syntyi, kun Touko Kentala törmäsi bulgarialaiseen kansansävelmään. Hän teki siitä tarttuvan sovituksen jousille ja lyömäsoittimille, joka esitettiin konsertissa hienolla svengillä.

Menoa löytyy myös Leevi Louhulan isolle folkrock-yhtyeelle säveltämästä kreikkalaista tunnelmaa henkivästä Drahmee-kappaleesta.

Lasarus Blomsterin säveltämästä Myöhäisillan tanssista konsertin juontaja Hanna Patana arveli, ettei sellaista teosta ole musiikkilukion illassa aiemmin kuultu. Myös "avantgardistikseksi liediksi" kuvailtu teos oli totisesti kuulemisen arvoinen.

Blomster oli kertonut sävellyksen syntyneen vain painelemalla pianon koskettimia, ja yhtä itsenäisesti kuin Alec Stenvallin unipäiväkirjasta peräisin oleva sanoitus.

Blomster on musiikkilukion abiturientti, ja kaksi vuotta sitten Kamarimusiikkiviikon musiikkilukion illassa häneltä esitettiin ensimmäinen osa Snow-jousikvartetosta. Koko jousikvartetto esitettiin viime kesänä Hailuodon musiikkipäivillä.

Sävellyskokemus kuuluu. Oli Myöhäisillan tanssi syntynyt millä menetelmällä hyvänsä, sen rakenne oli selkeä ja piano-huilu-saksofoni-soitinnus toimi erittäin hyvin. Baritonin osuuden lauloi Blomster itse, mikä on jo saavutus sinänsä ilman selkeitä sävellajeja kulkevassa kappaleessa. Kappaleen unenomainen tunnelma oli vahva ja hieno kokemus.

En ihmettelisi, jos Blomsterista kuultaisiin säveltäjänä jatkossakin.

Konsertin säveltäjät Touko Kentala (vas.,) Elmeri Myllymäki, Leevi Louhula, Jenniina Ylikopsa, Lasarus Blomster ja Tiina Ahola kukituksessa. Ira Korkala

Kantaesitysten määrä ja eri genreissä kertoo siitä, että säveltäminen on olennainen osa Kaustisen musiikkilukion musiikinopetusta. Musiikinopettajat pystyvät nähtävästi löytämään oppilaiden joukosta uusia kykyjä ja kannustavat heitä omaan luovuuteen.

Konsertin ohjelmassa oli myös muutama klassinen sooloesitys, laulu- ja pienyhtyeitä sekä kuoro- ja orkesterinumeroita. Erityisesti nousi esiin laulu. Konsertissa kuultiin hienoja nousevia laulajia niin klassisen kuin kevyen musiikin alalta. Ja jos aiemmin on ollut aikoja, jolloin miesääniä ei kuoroon ole saatu, ne ovat takana.

Myös instrumenttien taitajissa kuuli muutamia sellaisia osaajia, että täytyy toivoa, että ammatinvalinta on selvä. On hienoa nähdä nuoria muusikoita, joiden koko olemus henkii musiikkia.

Kaustisen musiikkilukion konsertissa samat muusikot näkee soittamassa niin klassista, kevyttä kuin kansanmusiikkiakin. Tämä on suuri rikkaus, josta yleisö pääsee nauttimaan monipuolisten ja korkeatasoisten esitysten muodossa.