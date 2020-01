OP Keski-Pohjanmaan toimitusjohtajan Jyrki Rantalan puheenvuoro: Elämää ja eläkettä – Eläkerahastoihin ei ole varaa kajota

Ei ole enää uutinen, että suurten ikäluokkien myötä työmarkkinoilta poistuu enemmän ihmisiä kuin sinne siirtyy. Samalla elinajanodote kasvaa. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan rikkaiden maiden elinajanodote piteni 3,7 vuotta vuosina 2000-2015.

Samaan aikaan syntyvyys Suomessa on kääntynyt voimakkaaseen laskuun. Vielä muutama vuosi sitten Suomen väkiluvun uskottiin jatkavan tasaista kasvua kohti kuutta miljoonaa. Tilastokeskuksen uusimmassa väestöennusteessa suomalaisten määrä kääntyy laskuun vuonna 2031. Muuttovoiton pitäisi kaksinkertaistua, jotta se korvaisi syntyvyyden laskun.

Tuoreempi uutinen on se, että työkyvyttömyys vie työmarkkinoilta ennenaikaisesti enemmän ihmisiä, kuin mitä työperäinen maahanmuutto tuo. Erityisen huolestuttavaa ovat nuorten alle 25-vuotiainen kasvavat työkyvyttömyyseläkkeet. Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen mukaan työkyvyttömyyseläkkeiden kokonaiskustannukset ovat jo peräti 2,5 miljardia euroa vuodessa.

Työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämisperusteina eniten ovat lisääntyneet mielenterveyssyyt, jotka Ilmarisella olivat ensimmäistä kertaa suurin diagnoosiryhmä. Mielenterveyssyiden vuoksi eläköidytään keskimääräistä nuorempana ja myös työelämään paluu on muihin sairausryhmiin verrattuna haasteellisempaa.

Suomessa on nyt työikäisiä 100 000 vähemmän kuin kahdeksan vuotta sitten ja 57 000 vähenee edelleen vuoteen 2030 mennessä. Erään tutkimuksen pelkästään hoitohenkilökuntaa tarvitaan lisää 15 000 henkilöä vuoteen 2030 mennessä. Työeläkejärjestelmän kestävyyden kannalta tarvitaan kaikkia keinoja: työperäistä maahanmuuttoa, työelämään ripeästi mukaan pääsemistä ja siellä kauan vireänä pysymistä.

Useissa maissa vain noin 2-3 prosenttia terveydenhuollon menoista käytetään ennaltaehkäisyyn. Työelämä huutaa myös hyvää johtamista: vastuun ja vapauden jakamista, psykologista turvallisuutta, empatiaa, fiilistä ja yhdessä viihtymistä, elämän kokonaishallinnasta huolehtimista.

Suomessa on maailman luotettavin ja läpinäkyvin eläkejärjestelmä. Suomessa eläkemaksu joustaa, jos eläkemenot kasvavat ja työeläkemaksuihin voikin odottaa nousupainetta tulevaisuudessa. Eläke-etuuksiin ei sen sijaan hevin kajota, mutta ei sekään tulevaisuudessa aivan mahdotonta ole, vaikka perustuslaillinen omaisuudensuoja turvaa.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n tutkimuksen mukaan 60 prosenttia 26–35-vuotiaista uskoi, ettei ansaittuja eläkkeitä kyetä maksamaan. Tuntuu valitettavasti, että jotkut poliitikot haluavat elää vastuuttomasti kuten hullu mies Huittisista eli syödä enemmän kuin tienaa, ja purkaa eläkerahastoja.

Nuorten pitäisi nyt nousta mielipidebarrikadeille ja näpäyttää luunapilla sormet pois eläkerahastojen syömislautaselta. Nuoria ja sukupolvien tasa-arvoista kohtelua ajatellen eläkerahastoihin kajoamiseen ei kertakaikkiaan ole varaa.

Sijoitus- ja nollakorkoympäristö haastaa eläkejärjestelmiä. Eläketurvakeskuksen entinen johtaja Jukka Rantala (ei sukua kirjoittajalle) esittää suomalaisille eläkeyhtiöille nykyistä suurempaa riskinottomahdollisuutta ja osakepainoa. Nykyisin laki rajoittaa osakepainon alle puoleen sijoitussalkun koosta – sukunimikaiman mukaan osakepaino voisi olla 60-65 prosenttia.

Aika on rahaa, pitkä aika on paljon rahaa – tätä painonsiirtoa kehottaisin vakavasti pohtimaan. Lakisääteisen eläkkeen rinnalle nostan oman säästämisen merkitystä. On hyvä kerryttää säästöjään, jos se suinkin on mahdollista. Oma säästäminen ei ole keneltäkään pois eikä todellakaan tarkoita, että se olisi pakkovarautumista hyvinvointiyhteiskunnan alasajoon.

Pitkää elinikää ajatellen on olemassa terveysvakuutuksia ja uusimpana keskusteluavauksena hoivavakuutus, jolloin vanhuuspäivien hoivavakuutukseen voisi käyttää esimerkiksi omaa asuntovarallisuuttaan.

Säästämisen ja täydentävien vapaaehtoisten vakuutusten rinnalla talouden lukutaito on entistä tärkeämpi kansalaistaito.

Työeläkeyhtiöitä saatava kirjallinen työeläkeote on toki informatiivinen, mutta ennustettavuutta ja suunnitelmallisuutta parantaisi esimerkiksi pankkien mobiilipalveluihin liitettävä ajantasainen digitaalinen työeläkeote pankkipalveluiden ja taloudenhallinnan sovellusten rinnalle.

Toimivalla eläkejärjestelmällä ja omalla varautumisella toivottavasti harva joutuu toteamaan sukulaismieheni tavoin eläkkeelle jäädessään: ”Kun pääsen eläkkeelle aioin elää elinikäisillä säästöilläni. Mitä sitten teen toisella viikolla, on vielä arvoitus…”

Kirjoittaja on OP Keski-Pohjanmaan toimitusjohtaja.

