Avauserässä näytti vielä siltä, että Tiikerit ja Akaa-Volley vääntävät kolmannen kerran tällä kaudella täydet viisi erää liigapisteistä, mutta toisin kävi.

Kaksi eräpalloa avauserässä hukannut Tiikerit kadotti ensin otetta pelistä, päätöserässä hukassa oli jo itseluottamuskin. Niinpä Akaan kannattajat saivat poimia kolme palloa kolmen pisteen merkiksi pistepussiinsa.

Lukemat lauantaina Hollihaassa olivat 0–3 (27–29, 20–25, 15–25).

Paremmuudesta ei ollut lopulta kahta sanaa, myönsi myös Tiikereiden valmentaja Mikko Keskisipilä.

– Ei ollut. Nyt nähtiin vahvin vierasesitys mitä täällä on tällä kaudella nähty. Loistava vastaanotto, jäätävä hyökkäys, eikä virheitä juuri lainkaan, Keskisipilä kehui Akaan esitystä.

Eikä tuohon ole paljon lisäämistä. Akaa oli yksinkertaisesti liian kova.

– Emme olleet parhaimmillamme, mutta kaikki kunnia vastustajalle. Kun Akaa sai aloitukset nousemaan, meillä ei enää riittänyt eväitä heidän pysäyttämiseen, Tiikereiden passari Anton Välimaa tunnusti.

Avauserässä Tiikerit vielä pystyi horjuttamaan vieraita, kun aloitusten kohteena ollut Enderwin Herrera ei saanut palloa nousemaan passari Akseli Lankiselle. Tiikerit pysyi mukana Jiri Hännisen ja Antti Leppälän tehojen kantamana, mutta voittajaksi kotijoukkueesta ei kahdesta eräpallosta huolimatta ollut.

– Tänään taisi avauserä ratkaista voittajan. Saimme siitä tarvittavaa itseluottamusta, näki Akaan yleispelaaja Eetu Pennanen, joka oli varsinkin hyökkäyspäässä pitelemätön.

Pennasen saldo oli (17/+13).

– Nyt on viime peleissä alkanut oikea tempo löytyä Akselin kanssa, Pennanen perusteli pistesaalistaan.

Samoihin lukemiin Pennasen kanssa ylsi myös hakkuri Urpo Sivula (17/+12).

Syystäkin Akaan valmentaja Oliver Lüütsepp oli tyytyväinen siihen, että peli pysyi kontrollissa täydet kolme erää. – Ei ollut silti helppo peli, virolaisvalmentaja jatkoi.

Tiikereiltäkin löytyi tasainen tehokaksikko. Yleispelaaja Jiri Hänninen (16/+11) ja hakkuri Oskari Keskinen (16/+14) pelasivat kelpo tehoilla, mutta kaksikko ei lopulta saanut riittävästi tukea muilta.

Varsinkin toisen yleispelaajan tontilla sekä Jere Mäkisellä että häntä toisessa erässä tuuranneella Teemu Lahdella oli vaikea ilta. Päätöserässä heräillyt Mäkinen teki neljä pinnaa, saldo jäi pahasti pakkaselle (4/-6). Lahden lukemat olivat (0/-3).

Vaikka Akaa-Volley katkaisi lauantaina Tiikereiden 11 pelin pisteputken, valmentaja Keskisipilä ei pistänyt päätä pensaaseen.

– Nyt tuli tappio, mutta olemme pitkään pelanneet hyvin ja tuloksekkaasti. Tärkeintä on se, miten me tähän tappioon reagoimme ja mitä tästä opimme. Nyt on viikko aikaa treenata ennen ensi sunnuntain vieraspeliä Loimua vastaan. Mennään salille ja jatketaan töitä, Keskisipilä päätti.