Alueen pelastuslaitoksia rasittaa varallaolokorvauksia koskeva kiista: Vaatimuksissa tavoitellaan täyttä palkkaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomen pelastuslaitoksissa on meneillään kiista, joka koskee henkilöstön varallaolokorvauksia. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun pelastuslaitoksessa korvauskiistoja on meneillään yksi ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa noin kaksikymmentä.

Pelastusjohtajat kertovat, että sopimushenkilöstön keskuudesta vaatimuksia ei ole esitetty.

Jokilaaksoissa varallaolokorvauksia haetaan taannehtivasti vuosilta 2012 – 2015. Vaatimuksissa tavoitellaan täyttä palkkaa varallaolosta.

Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen toteaa, että asia ratkeaa Jokilaaksojen osalta aikanaan oikeusprosessien myötä.

– Tästä syystä spekulointi lopputuloksella on tässä vaiheessa turhaa, emmekä juurikaan kommentoi oikeusasteissa kesken olevaa asiaa, Haapanen sanoo.

Hän ei myös ole laskenut, paljonko korvauksista tulisi pelastuslaitokselle kustannuksia yhteensä.

Keski-Pohjanmaalla kiistassa edetään pelastusjohtaja Jaakko Pukkisen mukaan normaalin hallintomenettelyn kautta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keskeinen oikeudellinen kysymys vaatimuksissa on se, onko varallaoloaika täyttä työaikaa, josta olisi pitänyt korvata täysi palkka.

– Pitkään varallaolokäytäntöjen aikana voimassaolleen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan on tulkittu, että pelastustoimessa käytössä oleva vapaamuotoinen varallaolo ei ole ollut työaikaa, Haapanen sanoo.

Varallaoloa koskevat kiistat käynnistyivät Korkeimman oikeuden tuomioista kesäkuussa 2015 koskien Varsinais-Suomen pelastuslaitosta. Kyseisen tuomion jälkeen alkoi käynnistyä vastaavia vaatimuksia ympäri Suomen.

Kaikkiaan 12 – 13 pelastuslaitosta on varallaoloon liittyvien korvausvaatimusten kohteena, ja niitä koskevat prosessit etenevät eri vaiheissa. Vaatijoiden joukossa on sekä päätoimista että sopimuspalokuntien henkilöstöä.

Pisimmällä kiista on Etelä-Karjalassa, jossa Itä-Suomen hovioikeus linjasi viime keväänä, että sivutoimisille palomiehille pitää maksaa täysi palkka päivystysajalta. Seuraavaksi käräjäoikeus jatkaa palkkavaatimusten käsittelyä.

Keskipohjanmaa uutisoi aiheesta kesäkuussa 2019 haastatellen sopimuspalokuntalaisia: Sopimuspalokuntien palkkakiista on arka aihe myös Keski-Pohjanmaalla

Eri pelastuslaitoksissa on eroavaisuuksia varallaolojärjestelmissä. Jokilaaksojen pelastuslaitoksella esimerkiksi on määritelty, mikä on päällystön liikkumisalue varallaoloaikana.

Varallaolosta maksetaan päätoimisille 28,5 prosenttia tuntipalkasta. Korvaus perustuu laskennalliseen kaavioon, joka tulee varallaolon vuorokierrosta. Hälytystehtävä tai muu ylityö ei katkaise varallaolokorvauksen maksua.

Määräaikaisille kokopäivätoimisille ja sopimuspalokuntalaisille korvausprosentti on 30 prosenttia tuntipalkasta, ja se maksetaan toteutuneiden varallaolotuntien mukaisesti. Tällöin hälytystehtävä tai aktiivityö katkaisee varallaolokorvauksen maksun aktiivityön ajalle.

Varallaolosta hälytykseen lähdettäessä ei ole koskaan korvattu hälytysrahaa.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen. Markku Jokela

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksessa varallaoloa on lähes kaikilla pelastuslaitoksen sopimuspaloasemilla sekä pelastuslaitoksen alueen päivystävä päällikkö on varallaolossa. Varallaolosta maksetaan sopimusten mukaisesti.

Sopimuspalokuntalaisille maksetaan varallaolosta aluesopimuksen mukaisesti. Korvaus noin 3 – 4 euroa / tunti, miehistön tai ryhmänjohtajan tehtävästä riippuen.

Varallaolojärjestelmän ideana on varmistaa, että pelastushenkilöstöä saadaan varmuudella liikkeelle ja mahdollisimman nopeasti.

– Jos tulee käymään niin, että käytännössä varallaoloa ei voida käyttää lähtönopeuden ja -varmuuden varmistamiseen, täytyy pelastuslaitoksissa miettiä uusia keinoja, Haapanen sanoo.

Tätä on Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa ryhdytty jo tekemään.