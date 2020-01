Keskipohjanmaa 20 vuotta sitten: Kaksi kysymystä vaalitoimistoille

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

Vaalien kiinnostavuus ei ainakaan tiistai-iltana näy väenpaljoutena kahdessa kokkolalaisessa vaalitoimistossa. Tunti kummassakin tuo viivan alle saman saldon: molemmat toimistot saavat tasan yhden kävijän ja yhden kysymyksen.

Ehkä päivä ja kellonaika ovat vääriä, sillä kummassakin vakuutetaan oven käyvän vikkelästi. Ja molemmissa ollaan tietenkin yhtä varmoja omasta voitosta.

Kello lähentelee iltakuutta. Halosen vaalitoimistolla kahvitellaan, Marjatta Koivisto esittää parhaillaan kysymystä.

- Eikö se ole kauheaa, että koululta joudutaan panemaan niin paljon hyvää ruokaa menemään, vaikka yhteiskunnassa kyllä olisi tarvitsijoita? Miten sen voisi järjestää?

Antero Tastula ja Leila Vanhakangas selittävät, etteivät he voi Halosen puolesta mennä vastaamaan.

- Mutta vaatimattomista oloista lähteneenä Halonen ei varmaan ole tottunut heittämään ruokaa menemään. En usko, että hän on kerskakulutuksen kannattaja, sanoo Tastula ja kehottaa kysymään paikallisilta virkamiehiltä.

Vanhakangas on päivystämässä yhdessä Aino Silvennoisen kanssa Ykspihlajan työväenyhdistyksen vuorolla.

Ahon toimistolla Rantakatu 9:ssä on iltaseitsemältä porukkaa enemmän. Koolla on kuitenkin omaa väkeä aloittelemassa kokousta. Sari Rönnqvist piiritoimistolta kertoo toimiston perustetun vasta viime viikolla, joten väkeä ei ole vielä oikein paljon käynyt.

- Mutta lauantai oli vilkas päivä, samoin tiistaina on käynyt väkeä, kaikenikäistä. Ennakkoäänestyksen alku varmaan virkistää.

OlaviKoiviston mukaan vaaleihin on nyt kova mielenkiinto.

- Pikkuhiljaa näkyy heräävän näkemys, että nyt on presidentti saatava kehäkolmosen pohjoispuolelta. Tulee tosi tiukka vaali, jonka viime kädessä voittaa Aho.

- Halonen pääsi liikkeelle myöhemmin kuin muut, ja hänen kannatuksensa oli ensimmäisellä kierroksella huipussaan. Ahossa on ainesta koko kansan presidentiksi: hän on nuori johtaja, jonka Siperia on jo opettanut.

Vaalitoimiston keskusteluissa on käsitelty maakunnan tilaa, EU:ta kokonaisuutena, Nato-hommaa ja Venäjän tilannetta. Perhekeskeisyys on tullut esiin ja varsinkin vanhemmalla väellä kristilliset arvot, kertoo Koivisto.

Varttia vailla kahdeksan ovelta kuuluu reipas kysymys.

- Miten tämä voi olla niin nurinpäin, että armeijan ylipäälliköksi valittaisiin henkilö, joka ei ole käynyt armeijaa? tivaa Arvo Lukkarinen.

- Ja miten kokoomuslaiset voivat kannattaa semmoista?