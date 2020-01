Kirkasta musisointia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hämärän laulu. Onni Koivisto, viulu, Maaria Pulakka, harppu. Kaustisen kamarimusiikkiviikon konsertti Taide Vionojalla 25.1.

Kamarimusiikkiviikon nuoret taiteilijat esiintyivät lauantaina Taide Vionojalla konsertissa, joka avasi Vionojan grafiikannäyttelyn. Samalla kamarimusiikkiviikko osallistui Kokkolan 400-vuotisjuhlallisuuksiin.

Kaija Saariketun lanseeraama idea nuorista taiteilijoista on erinomainen. Nuoret muusikot saavat esiintymiskokemusta, ja samalla tapahtuman ohjelmisto laajenee.

Onni Koivisto ja Maaria Pulakka kykenevät nuoresta iästään huolimatta tarjoamaan yleisölle täyden konsertin todella nautittavaa musiikkia.

Valtaosa Hämärän laulu -konsertin ohjelmistosta on sävelletty 1900-luvulla. Teokset ovat palkitsevaa kuunneltavaa, sillä ne ovat vielä melodisia, mutta tarjoavat myös särmää ja uutta sävelkieltä.

Konsertissa on myös mahdollista kuulla harvoin esitettyä musiikkia, sillä harppu on Suomessa harvinainen soitin. Oma kokemukseni koko soittimesta on erittäin vähäinen, ja Maaria Pulakan ohjelmisto tarjosi monta uutta, kiinnostavaa tuttavuutta. Se myös osoitti, kuinka monipuolinen soitin harppu on.

Paul Hindemithin Harppusonaatti oli yksi konsertin kohokohdista. Luonteeltaan myöhäisromanttisen sonaatin ensimmäinen osa vaatii soittajalta sekä nopeiden kuvioiden että vaihtelevan dynamiikan hallintaa. Pulakka soitti teoksen varmasti ja musikaalisesti.

Philippe Hersantin sooloharpputeos Bamyan syntyi samannimisen afganistanilaisen kaupungin valtavien buddha-patsaiden juurella kuullun sävelmän pohjalta. Taliban on sittemmin tuhonnut sekä patsaat että koko kaupungin. Teoksessa on vahva orientaalinen ja ehkä myös orientalistinen leima.

Satumaailmaa länsimaisittain tarjoaa Marcel Tournierin Féerie. Tournierilta konsertissa kuultiin myös tutumpi, todella kaunis Promedade à l'automne, jonka Pulakka ja Koivisto soittivat yhdessä. Toinen heidän yhteisesityksistään oli Kalevi Ahon teos, joka on antanut nimensä koko konsertille.

Onni Koiviston soolokappaleiden aikajana ulottui 1700-luvulta Bachin sooloviulupartitasta kotimaiseen nykymusiikkiin, Pekka Jalkaseen ja Aulis Salliseen. Hän hallitsee sekä barokin että nykymusiikin soittotyylit hienosti. Koiviston soitto on kauttaaltaan nautittavan puhdasta, varmaa ja luonnollisen oloista.

Jos viuluosiosta jonkin kohokohdan haluaa nostaa, on se ehkä Prokofjevin sooloviulusonaatin ensimmäinen osa. Se tarjoaa vauhtia sekä teknistä haastetta kaksois- ja kolmoisäänineen, ja Koivisto soittaa teoksen hienosti.

Kaiken kaikkiaan Koivisto ja Pulakka tarjosivat yleisölle virkistävän konsertin täynnä kiinnostavaa musiikkia.

Hämärän laulun voi kuulla vielä tiistaina 28.1. Pelimannitalossa Kaustisella.