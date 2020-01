Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Aluehallintovirasto (Avi) tekee huomenna tiistaina tarkastuksen Kokkolassa sijaitsevaan vanhusten palvelutalo ja toimintakeskus Tervakartanoon. Yksikkö on ollut Avin tarkastelun kohteena viime keväästä lähtien, kun siitä tehtiin kantelu valvontaviranomaiselle.

Kantelun jälkeen Tervakartanoon tehtiin ensimmäinen tarkastus, jonka yhteydessä Soiten toimialuejohtaja Maija Juolan mukaan toiminnasta ei löytynyt moitittavaa.

Juola sanoo, että tiistain uusintatarkastus on osa viranomaisten normaalia valvontakäytäntöä.

– Avi pitää yksikköä niin pitkään nimikkeellä ´valvonnan kohde´, kunnes se on tehnyt viimeisen käynnin ja tarkastuksen kohteeseen. Edelliskerralla he ovat todenneet toiminnan asianmukaiseksi ja nyt toinen tarkastus tehdään loppulausuntoa varten, Juola kertoo.

Hänen mukaansa tarkastus on viivästynyt Avin ja Valviran kiireiden vuoksi ja siksi lopputarkastusta ollaan tekemässä vasta tässä vaiheessa.

– Meidän saama palaute Tervakartanosta on hyvää. Mutta kansalaisilla on oikeus tehdä kanteluja, muistioita, huomautuksia ja pyytää selvityksiä. On viranomaisen tehtävä selvittää, mitkä asiat johtavat sanktioihin ja missä on toimittu väärin, Juola summaa.

Tervakartanossa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden ja osastot ovat kahdessa kerroksessa. Osastolla 2 on 21 asukaspaikkaa ja osastolla 3 puolestaan 17 asukaspaikkaa joista osa on kahden hengen huoneita.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajan mukaan suunnitelmallisen käynnin syynä on kantelun kautta tullut asia, mutta koska kantelu on yksityishenkilön tekemä, ei käynnin syytä voida avata enempää.

