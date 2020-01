Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkola

Kokkolassa Centrian ammattikorkeakoulussa opiskeleva Liang Shujun on huolissaan ystäviensä puolesta. Hänen ystävänsä asuvat Kiinan Wuhanissa, joka on tullut surullisen kuuluisaksi siitä, että se on uuden ja vaarallisen korona-viruksen alkulähde ja jossa suurin osa tautitapauksista on havaittu.

Tähän mennessä tartuntoja on jo 2700, ja tautiin on kuollut 80 henkilöä.

Shujun kertoo, että Wuhan on kaupunki, josta matkustetaan paljon Kiinassa ja ulkomailla. Nyt Kiinan viranomaiset ovat laittaneet kaupunkilaiset matkustuskieltoon ja ihmisiä on pyydetty olemaan mahdollisimman paljon kotosalla.

– Kiinassa tähän korona-virukseen suhtaudutaan todella vakavasti. Vaikka Kiinassa vietetään Uutta vuotta, siellä rajoitetaan matkustamista todella voimakkaasti ja pidetään myös hengityssuojaimia. Ystävänikin Wuhanissa ovat eristäytyneet omiin asuntoihin eivätkä juuri liiku. Olen yhteydessä ystäviini päivittäin. Olen todella huolissaan heidän puolestaan, vaikka hyvin he voivat, Liang Shujun kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hän saapui opiskelemaan Kokkolaan Fushun kaupungista, jossa hän opiskeli kolme vuotta kemiaa. Hän muutti Kokkolaan syyskuussa, ja jatkaa kemian opintoja Centrian ammattikorkeakoulussa. Fushun sijaitsee noin 1000 kilometrin päässä Wuhanista. Liangin kotikaupungista sieltäkin on tuhannen kilometrin etäisyys Wuhaniin.

– Niin. Kiina on laaja maa. Etäisyydet ovat valtavan pitkät.

Liang Shujun aikoo opiskella Kokkolassa ainakin vuoden ja tekee tämän jälkeen mahdollisesti myös kaksi vuotta kestävät jatko-opinnot.

– En luonnollisestikaan vielä tiedä urasuunnitelmista tarkemmin, mutta haluaisin jäädä työskentelemään Suomeen ja jopa Kokkolaan, 22-vuotias Liang Shujun kertoo.

– Mutta nyt minulla on päällimmäisenä mielessä ystäväni ja luonnollisesti muutkin kiinalaiset. Toivottavasti korona-virus saadaan talttumaan mahdollisimman pian, Liang Shujun kertoo ja sanoo seuraavansa tilanteen kehittymistä tarkkaan mediasta ja ystäviltä ja sukulaisilta saamiensa tietojen avulla.

Centrian vararehtori ja opetuksen myynnistä ulkomaille vastaava Hannele Teir on parhaillaan lomamatkalla Lontoossa.

– Täälläkin korona-viruksesta puhutaan paljon, mutta onneksi mitään hysteriaa ei ole havaittavissa.

Centriassa on Teirin mukaan muutama kymmenen kiinalaista opiskelijaa. Heistä kukaan ei ole matkustanut lomanviettoon kotikulmille Kiinaan, koska opinnot Centriassa ovat kuumimmillaan.

– Syynä ei siis ole varotoimi vaan yksinkertaisesti käytännölliset opintoihin liittyvät syyt. Vaikka Kiinassa vietetään sikäläistä uutta vuotta kuukauden päivät, eivät meidän opiskelijat ole koskaan sinne lomalle menneet, johtuen juuri kovasta opiskelutahdista.

– Sikälikin olemme nyt onnellisessa asemassa, että kukaan oppilas tai opettaja ei ole nyt Kiinassa vaihdossa. Seuraavan kerran olemme menossa sinne päin maaliskuussa työvierailulle, mutta voi olla, että emme pääse lähtemään, sillä tuskin virus tässä ajassa talttuu, Hannele Teir kertoo.

Centrian ammattikorkeakoululla on vahvat suhteet Kiinaan. Oppilaitos tuottaa Kiinassa nimen omaan kemian insinööriopetusta.

Wuhanin alueella Kiinassa on ilmaantunut Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n mukaan runsaasti vaarallista kuumesairautta, jonka aiheuttajaksi on tunnistettu uusi koronavirus (2019-nCoV).

THL seuraa tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa.

Tähän mennessä tartuntoja on todettu yhteensä yli 2700. Suurin osa tapauksista on todettu Kiinassa, valtaosa Wuhanissa. Lisäksi matkailuun liittyviä tapauksia on todettu pääosin Aasian maissa. Euroopan ensimmäiset tapaukset on todettu Ranskassa.

Tämän hetken tiedon mukaan näihin ulkomailla todettuihin tapauksiin ei ole merkittävästi liittynyt jatkotartuntoja, mutta lähikontaktien seuranta jatkuu edelleen. Sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä ja hengenahdistus. Pääosin oireet ovat olleet lieviä ja suurin osa sairastuneista on toipunut hyvin.

WHO:n mukaan tapauksista suuri osa on keski-ikäisiä tai iäkkäitä. Monella vakavampia oireita saaneella on lisäksi ollut jokin perussairaus. Tähän mennessä tautiin on kuollut 80 ihmistä, joista lähes kaikki Wuhanissa.