Lukijan mielipide: Palkankorotusvaraa on, kyse on vain arvoista

Toimittaja Daniel Wallenius kirjoitti Keskipohjanmaa-lehdessä 19.1., että hänen mielestään hoito-alan työntekijäliitot käyttävät hoito-alan työntekijöiden ongelmia keppihevosena ahneille palkankorotuksille.

Wallenius asetti lisähenkilöstön palkkaamisen ja palkankorotukset vastakkain antaen ymmärtää, että palkankorotusvaatimukset ovat pois lisähenkilöstön palkkaamisesta. Käytännössä asia ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen.

Useissa tutkimuksissa on todettu, että säästöjä, eli palkanmaksukykyä ja henkilöstönpalkkausvaroja, voidaan saada aikaan mm. panostamalla kokonaisvaltaisesti työhyvinvointiin.

On myös merkillistä väittää, että hoitoalan ammattilaisia edustavan ammattiyhdistysliikkeen palkankorotusvaatimukset olisivat jotenkin väärin sen vuoksi, että hoitajat kokevat työnsä stressaavaksi. Yhtä merkillistä on perustella tätä väitettä rinnastamalla hoitajat lääkäreihin toteamalla, että kyllä lääkäreilläkin on vaikeaa, vaikka heillä on tuplapalkka sairaanhoitajaan verrattuna – ikään kuin tämä olisi sairaanhoitajien palkankorotusvaatimukset poissulkeva tekijä.

Suomessa on lääkäreitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta julkisen alan lääkäreiden kuormittumisen syynä on se, että alan opiskelijat erikoistuvat ja hakeutuvat töihin yksityiselle sektorille. Tähän täysin väärä lääke on puolestaan vaatia hoito-alan työntekijöiltä palkkamalttia.

Todellisuudessa toimittajan mainitsema kuntatyönantajien rahanpuutteen syyllinen löytyy eduskunnasta, jonka toimesta yritysmaailmalle on annettu ruhtinaallisia veronalennuksia tällä vuosituhannella. Nämä eivät ole ainoastaan johtaneet tuloerojen kasvamiseen, vaan myös kunnille annettavien valtionavustuksien leikkaamisiin.

Taloudellisesti heikossa hapessa olevat kunnat toki hoitajien palkat viimekädessä maksavat, mutta syy ei ole toimittajan ahneiksi haukkumissa työntekijöiden ammattiliitoissa. Todellinen syypää on uusliberalistinen ja veropopulistinen politiikka, joita ajavat puolueet, kokoomus etunenässä, vastustavat muun muassa hoitajamitoituksen asettamista, jolla puolestaan voitaisi ylipäätänsä saada lisää työntekijöitä hoitoalalle töihin, jota toimittaja juuri itsekin peräänkuulutti.

Hoitajamitoitusta tarvitaan, koska työntekijöitä ei voi palkata ilman perusteita. Kiitos vasemmistovetoisen hallituksen, on tämä hoitajamitoitus nyt viimein etenemässä asteittain, ja kunnatkin ovat saamassa lisärahoitusta talousahdinkoonsa.

Hoitoalan palkansaajien pahin vihollinen ei ole kuntatyönantajaliitto, vaan uusliberalistisen ja veropopulistisen talouspolitiikan menestys eduskuntavaaleissa.