Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Työelämä ja työntekijät muuttuvat – Elämä ja työ halutaan yhdistää kestävällä tavalla

On normaalia, että työelämä ja työntekijät muuttuvat. 2000-luvulla täysi-ikäiseksi tulleita kutsutaan milleniaaleiksi ja heihin liittyy monia ominaisuuksia, joita vanhemmat sukupolvet ihmettelevät ja kadehtivatkin.

Karoliina ja Atte Mellasen kirjoittama kirja "Hyvät, pahat ja milleniaalit" pohtii nuoren polven työntekijöitä ja johtamista. Kirjan mukaan Suomen yritysjohdon eliitti kuvailee vuosina 1980–2000 syntyneitä vaikeasti johdettaviksi, itsekeskeisiksi ja laiskoiksi. Muitakin määritelmiä taatusti löytyy, kun asiaa pohtii erilaisista lähtökohdista.

Työpaikoilla yhä useampi työntekijä on niin sanottu milleniaali, joiden kanssa perinteiset työelämän ja johtamisen keinot eivät välttämättä toimi eikä tarvitsekaan. Milleniaalit haluavat kehittyä ja he uskovat itseensä. Ainakaan hierarkinen ylhäältä alas johtaminen ei nuorempia työntekijöitä kiinnosta. Tämä ei tarkoita samaa kuin se, että jokainen touhuaa omiaan ilman tavoitteita tai sovittuja asioita.

Perinteisesti työhön ja työpaikkaan on sitouduttu ja työn takia on koettu jopa uhrauduttavan. Olennaista on se, että työntekijän lisäksi työnantaja on sitoutunut. Kymmenien vuosien yhtämittaiset työsuhteet jäävät pian historiaan, kun uudenlaista työelämää rakennetaan.

Nopea muutos vaikuttaa siihen, että työtehtävät vaihtuvat nopeastikin, organisaatioita uudistetaan ja osaamista päivitetään. Eläkeiän siirtyessä kauas tulevaisuuteen yhä harvempi näkee itsensä samassa työssä kolmikymppisenä ja kuusikymppisenä.

Työelämä muuttuu sitenkin, että joitakin aloja loppuu ja uusia syntyy; elinkeinorakenne on aina muuttunut yhteiskunnan uudistuessa. Koulutustason noustessa työntekijöillä on valinnanvaraa ja työn merkitys elämässä vaihtelee.

Uraa tehdään, mutta ehkä viisaammin kuin nykyiset keski-ikäiset ja eläkkeellä olevat. Elämä ja työ halutaan yhdistää kestävällä tavalla. Hyvää työyhteisöä ja valmentavaa johtamista osataan arvostaa entistä enemmän. Työ ei aina voita, kun ihmisen mielenkiinnosta kisataan.