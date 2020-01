Lohtajan kirkkomusiikkijuhlien suursatsaus on kansansuosikki, joka hävinnee vain Pohjalaisille – Viimeiset kiusaukset ensimmäistä kertaa oopperana Kokkolassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ilman kaupungin juhlavuotta Lohtajan kirkkomusiikkijuhlilla tuskin kuultaisiin oopperaa tulevana kesänä. Mutta kun kaupunki pyysi kirkkomusiikkijuhliltakin jotain erityistä, otti juhlien taiteellinen johtaja Juhani Lamminmäki esille Joonas Kokkosen Viimeiset kiusaukset, joka toteutettaisiin Kokkolan kirkossa konserttiversiona. Toisin sanoen solistit eivät näyttele. Tämä säästää kustannuksia, kun harjoitusaika on lyhyempi eikä teosta varten tarvitse palkata esimerkiksi ohjaajaa, lavastajaa tai puvustajaa.

– Paavon roolin laulava Jyrki Korhonen ja hänen vaimonsa Riitan roolin laulava Kirsi Tiihonen ovat molemmat esittäneet oopperaa myös näyttämöversiona. Tämä tuntuu ja näkyy myös Kokkolan esityksessä, tietää Juhani Lamminmäki, joka johti oopperan viime syksynä Porissa.

– Kun jotain erityistä tilattiin, niin mikä voisi olla hienompi tai isompi kuin ooppera, jota on esitetty kolmesataa kertaa aina New Yorkin Metropolitania myöten. Lisäksi tätä ei koskaan ole kuultu maakunnassa oopperana, teatteriversiona se on ollut kaupunginteatterin ohjelmistossa, hän perustelee teosvalintaa.

Viimeiset kiusaukset on kolmas ooppera, joka esitetään Lohtajan kirkkomusiikkijuhlilla. Vaikka kaupunki antaa produktiolle lisätukea, ja kustannukset on pyritty hilaamaan minimiin, niin silti järjestäjät korostavat, että kirkon pitää täyttyä kuulijoista, jotta pysytään budjetissa. Mutta miksipä ei täyttyisi? Lamminmäki muistuttaa, että musiikkia käytetään usein myös konserttien osina. Niin Paavon ja Riitan monologeja kuin oopperan välisoittoja kuullaan konserteissa. Musiikki on monelle tuttua.

– Oopperan lipunmyynti on jo alkanut, muistuttaa juhlien tiedottaja Aino Häli.

Lipun hinnat on pidetty maltillisena.

– Joku 70 euroa oopperalipusta pääkaupunkiseudulla on lähes ilmainen, mutta täällä se olisi aivan liian korkea. Emmekä halua, että hinta olisi esteenä oopperan kokemiselle, pohtii Lamminmäki.

Sekä Häli että Lamminmäki ovat tyytyväisiä siihen, että maakunnasta on lähtenyt maailmalle upeita solisteja ja toisaalta täältä myös löytyy huippuosaajia. Esimerkeiksi he poimivat Hannu Niemelän ja Minna-Leena Lahden, jotka ovat Lohtajalta syntyjään, sekä Lasse Penttisen, joka myös asuu Kokkolassa.

Yhteistyötä tehdään paikallisten musiikkioppilaitosten kanssa. Vielä viime maanantai-iltana järjestetitin yksi koelaulu. Solistien lisäksi oopperassa ovat mukana Keski-Pohjanmaan Kamarikuoro sekä Vaasan kaupunginorkesteri.

Juhani Lamminmäki muistelee, kuinka Viimeiset kiusaukset saivat jopa oopperaa taidemuotona karsastaneet hengelliset piirit kääntämään kelkkansa.

– Usein kävi kansallisoopperassa niin, että esityksen loputtua yleisö alkoi spontaanisti veisata virttä Herraa hyvää kiittäkää. Ei toki aina, mutta usein näin tapahtui. Siinä kaksi eri kulttuuria kohtasi toisensa.

Kun Suomessa aikoinaan pohdittiin kansallisoopperan New Yorkin vierailua ja Viimeisten kiusausten sopivuutta maailman metropoliin, oli Joonas Kokkonen tokaissut, että kyllä sielläkin kuollaan.

Kirkkomusiikkijuhlat tuo Lohtajalle kaksi pidettyä ja menestynyttä muusikkoa. Jukkolanmäelle saapuu Petri Laaksonen, joka on saavuttanut kansansuosion niin iskelmillään kuin hengellisellä musiikilla. Lohtajan kirkossa konsertoi Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin solistina tutuksi tullut, kansainvälistä uraa tekevä Paavali Jumppanen.

– Laaksoselta on muun muassa ollut kaksi euroviisuedustajaa, Sata salamaa ja Eläköön elämä.

Juhani Lamminmäki kiittelee Laaksosen lavakarismaa. Sympaattinen ja lahjakas pianisti Paavali Jumppanen ei jätä myöskään kylmäksi.

– Paavali on ollut mukana kirkkomusiikkijuhlilla poikasena ja nyt hän on tehnyt varta vasten kirkkomusiikkijuhlille sopivan ohjelmiston, jossa paljastuu Jumppasen salainen rakkaus urkuihin. Ensimmäisen puoliajan hän soittaa urkuja ja toisen puolestaan pianoa.

Aino Häli kertoo, että Jumppanen kävi tutustumassa Lohtajan urkuihin esiintyessään marraskuussa Pietarsaaren RUSK-festivaalilla.

Viikon taiteilija on kokkolalainen Bo Aurén ja juhlien kylämuusikoiden rekrytointi on parhaillaan menossa. Juhlamessua suunnittelevat urkuri Matti Pohjoisaho sekä käyrätorvisti Henriikka Teerikangas.