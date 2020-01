Kokkolalainen Anu-Riina Svenlin teki Suomen ensimmäisen väitöstutkimuksen tukiperhetoiminnasta: ”Tuen tarkoituksena on kannatella perhettä”

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sosiaalityön yliopistonopettajana Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa työskentelevät Anu-Riina Svenlin on tehnyt Suomen ensimmäisen väitöstutkimuksen tukiperhetoiminnasta. Väitöstilaisuus järjestetään Chydeniuksen Ulappa-salissa perjantaina.

Svenlinin väitöstutkimus osoittaa, että vapaaehtoiset tukiperheet antavat voimaa sekä lapsen että vanhemman elämään.

Tukiperhetoiminta on lastensuojelun tukitoimi, jossa lapsi viettää yleensä yhden viikonlopun kuukaudessa vapaaehtoisessa perheessä. Näin vanhemmat saavat pienen hengähdystauon ja omaa aikaa.

– Kyseessä on tukimuoto, jota monet perheet jonottavat, kertoo tukiperhetoimintaa väitöstutkimuksessaan tarkastellut Svenlin.

Tukea tarjotaan Svenlinin mukaan hyvin erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille, ja parhaimmillaan se vastaa yhtä aikaa sekä vanhemman että lapsen perustarpeisiin.

Väitöksessään Svenlin avaa tukiperhesuhteiden syntymekanismeja ja toimintaa ohjaavaa tietopohjaa. Tutkimuksessa hän haastatteli tukea saavia lapsia ja vanhempia, tukiperheitä sekä sosiaalityöntekijöitä.

– Tukiperheet edustavat usein negatiiviseksi värittyvän lastensuojelun positiivista puolta. Tukiperhe on hento toimenpide, jonka tarkoituksena ei ole tuottaa muutosta, vaan kannatella perhettä ja tukea lastensuojelun työskentelyä perheen kanssa. Sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta tukiperhe vahvistaa myönteistä kehitystä perheen tilanteessa, Svenlin kuvaa.

Toiminta tarjoaa arkeen sulautuvaa tukea, jota perheen on helppo vastaanottaa. Tavoitteena on tukea lapsen ikätasoista kehitystä tuomalla tämän elämään turvallisia ihmissuhteita.

– Tukiperheessä lapsi saa perheenjäsenen roolin ja erilaisia malleja. Lisäksi tukiperheen elinympäristö on osa lapsen saamaa tukea, sillä myös se tarjoaa virikkeitä ja aktivoi lasta. Oleellista on myös lasten keskinäinen toiminta ja heidän välilleen syntyvä suhde. Aina tämän merkitystä ei tunnisteta, Svenlin toteaa.

Tutkimus osoittaa, että tukiperhe voi tarjota vanhemmalle myös kasvatuskumppanin. Kumppanuuden toteutuminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää: ratkaisevaa on, kuinka tukiperhe suhtautuu tuen tarjoamiseen lapsen vanhemmalle.

Anu-Riina Svenlin on kirjoittanut ylioppilaaksi Vaasan Lyseon lukiosta vuonna 1995. Sosionomiksi hän valmistui Umeån yliopistosta vuonna 1999 ja valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2002.

Svenlin on työskennellyt sosiaalityöntekijänä Helsingin kaupungilla vuosina 2000-2008 ja sosiaalityön yliopistonopettajana Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa vuodesta 2008. Lisäksi hän on toiminut järjestösihteerinä Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:ssä vuosina 2003-2004. Svenlinin tutkimus on saanut rahoitusta Keski-Pohjanmaan kulttuurirahastolta.

Perjantaisen tarkastustilaisuuden vastaväittäjänä on professori Maritta Törrönen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Aila-Leena Matthies Jyväskylän yliopistosta.