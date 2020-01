Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan kaupunginteatterissa syyskaudella 2019 ensi-iltansa saanut Nunnia ja konnia -musikaali on kivunnut kaupunginteatterin katsotuimmaksi esitykseksi tällä vuosituhannella. Se on kerännyt 44 esityksellään jo 8307 katsojaa. Esitysten täyttöaste on ollut 95,8 prosenttia. Musikaali rikkoi ennätyksen viime viikonlopun täysien esitysten siivittämänä.

Aiemmin tämän vuosituhannen katsotuimman näytelmän titteliä kantoi näytäntövuonna 2008-2009 esitetty Kiss Me Kate, joka saavutti 44 esityksellään 7794 katsojaa.

Alun perin Nunnia ja konnia oli suunniteltu esitettäväksi helmikuun loppuun saakka, mutta valtavan suosion myötä Kaupunginteatteri onnistui järjestämään vielä kahdeksan lisäesitystä huhtikuulle.

– Odotimme Nunnista ja konnista menestystä, olimmehan satsanneet esitykseen erityisesti, mutta jatkuvasti täydet katsomot, jopa yleensä hiljaisena tammikuuna, ovat yllättäneet myönteisesti, iloitsee teatterinjohtaja Juha Vuorinen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Musikaali pohjautuu Whoopi Goldbergin tähdittämään suosittuun Sister Act -elokuvaan (1992), jonka pohjalta tehtyä näyttämöversiota on esitetty menestyksekkäästi eri puolilla maailmaa vuodesta 2006 lähtien. Suomenkielinen kantaesitys nähtiin Turussa, Samppalinnan kesäteatterissa vuonna 2016.

Kokkolan kaupunginteatterin kevään ohjelmistossa jatkaa myös Loviisa – Niskavuoren nuori emäntä.

Helmikuussa Katariinan kamarissa saa ensi-iltansa Sirkku Peltolan kirjoittamalla draamakomedialla Yksiöön en äitee ota, jonka ohjaa vierailijana Mika Nuojua.

Maaliskuussa päänäyttämön valtaa koko perheen näytelmä Maailman ympäri 80 päivässä, jonka ohjauksesta ja uudesta dramatisoinnista vastaa Janne Kuustie.