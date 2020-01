Kannuksen kaupungin kulttuuripalvelut ja Lestijokilaakson Taideyhdistys jatkavat yhteistyötä näyttelyiden järjestämisestä: "Taideyhdistys on ajan hermolla"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kannuksen kaupungin kulttuuripalvelut ja Lestijokilaakson Taideyhdistys allekirjoittivat tiistaina yhteistyösopimuksen kuluvalle vuodelle. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa sitä, että taideyhdistys huolehtii Galleria Justuksen näytteilleasettajien hankkimisesta, näyttelyiden rakentamisesta sekä avajaisten järjestelyistä.

– Kaupungin kannalta tämä yhteistyö on todella hyvä, sillä taideyhdistys on ajan hermolla. Heidän verkostonsa on laajempi sen suhteen, ketä galleriaan pyydettäisiin näytteilleasettajaksi. He tuntevat esimerkiksi aloittelevia taiteilijoita, ja uusia kasvoja olisi aina kiva saada mukaan, toteaa Kannuksen kaupungin kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori Anja Takkunen.

Sopimukseen sisältyy myös Galleria Justuksen näyttelytilojen valvonta kahtena sunnuntaina kuukaudessa sen aukioloaikoina.

– Yleensä valvonta menee siten, että näytteilleasettaja huolehtii valvonnasta kahtena muuna sunnuntaina, kertoo Lestijokilaakson Taideyhdistyksen puheenjohtaja Leila Keski-Korpi.

Muutoin galleria on avoinna maanantaista perjantaihin kaupunginviraston aukioloaikoina.

Keski-Korven apu on usein tarpeen näyttelyiden rakentamisessa, varsinkin jos kyseessä on kokematon näytteilleasettaja.

– Tuossa vaiheessa Leilan avulla on iso merkitys, sillä hänellä on esteettistä silmää sekä paljon kokemusta sommittelusta ja myös useamman taiteilijan yhteisnäyttelyn kokoamisesta. Tästä on tullut hyvää palautetta. Näyttely kun pitäisi osata pystyttää sen vierailevan katsojan silmin, Takkunen toteaa.

– Käyn katsomassa ainakin sen verran, että näytteilleasettaja pääsee alkuun pystyttämisessä. Joskus olen pystyttänyt koko näyttelynkin, jos on kyse vaikkapa vanhemmasta ihmisestä. Ja aina on kiva, että paikalla on joku taustahenkilö, jolta voi tarvittaessa kysyä, jos on jotain epäselvää, kertoo Keski-Korpi.

Jos näytteilleasettaja on halukas järjestämään näyttelylleen avajaiset, yhdistys auttaa järjestelyissä ja tarjoiluissa.

Vastaavanlainen sopimus on tehty jo parina vuonna, ja yhteistyötä halutaan ehdottomasti jatkaa.

– Kaupunki ostaa taideyhdistykseltä tämän palvelun, joka hyödyttää meitä moninkertaisesti, tiivistää Takkunen.

– Tämä yhteistyö tuo meille selvää tuloa, ja me voimme keskittyä olennaiseen, lisää Keski-Korpi.

Galleria Justuksen näyttelyistä on sovittu toukokuuhun saakka. Gallerian tiloissa näyttely järjestetään vielä kesäkuussa, mutta heinäkuuksi vaihtuva näyttely siirtyy todennäköisesti viime vuoden tapaan Mäkiraonmäelle.

– Mielessä on ollut esimerkiksi ulkoilmanäyttelyn järjestäminen, paljastaa Keski-Korpi.

Vapaita kuukausia Galleria Justuksessa on loppuvuodesta. Halukkaat näytteilleasettajat voivat olla yhteydessä joko Leila Keski-Korpeen tai Anja Takkuseen. He rohkaisevat uusiakin taiteilijoita ottamaan yhteyttä ja muistuttavat, että näyttely voi olla myös jotain muuta kuin taidetta. Esimerkiksi helmikuussa esillä on Jussi Toukosen heraldiikkaa öljyväritöiden lisäksi ja huhtikuussa Marttojen keskeneräisten töiden näyttely.

Näytteilleasettajat hyväksyy sivistyspalveluiden lautakunta.