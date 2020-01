Lukijan mielipide: Edustajien arvopohja tuli selväksi – Lentoverolle ei paljon kannatusta heru

Keskipohjanmaa-lehdessä 20.1. kerrottiin kansanedustajien enemmistön vastustavan lentoveroa. Vastustus on lähes totaalista koska n. 77 % vastusti, n. 5 % ei uskaltanut kertoa kantaansa ja vain n. 18 % ilmoitti hyväksyvänsä lentoveron.

Annetut vastaukset paljastavat kansanedustajien arvopohjan, jos ei kaikkea siitä, niin ainakin hyvin tärkeän, ehkä tärkeimmän osan siitä. Ne kansanedustajat jotka eivät hyväksy lentoveroa, paljastavat samalla pari merkittävää asiaa arvopohjastaan.

Ensimmäinen merkittävä asia, joka tulee kansanedustajien enemmistön kannasta mieleen, on se että he eivät ole huolissaan lentoliikenteen aiheuttamista ilmansaasteista, eli mm. niistä CO2 päästöistä, jotka tutkijain kertoman mukaan aiheuttavat ilmaston haitallista lämpenemistä siitä aiheutuvine muine vakavine seurauksineen vaikka toista puhuvatkin. Eli lennellään, kansanedustajat pääosin veronmaksajien piikkiin ja annetaan muidenkin hyvätuloisten lennellä, ilmaston saastumisesta emme kanna huolta emmekä vastuuta.

Toinen merkittävä huomio on se, että kansanedustajat eivät tunne vastuuta eri yhteiskuntaluokkien tasa-arvoisesta kohtelusta. He ja muut hyvätuloiset saavat mm. lentäen matkustella verotonta polttoainetta käytävillä lentokoneilla, jotka saastuttavat ilmastoa matkustaja / matkakilometriä kohden suunnilleen saman kuin henkilöautolla yksin ajava, mutta ns. tavallinen rahvas, jos se haluavat tai joutuvat liikkumaan kävely- ja pyöräilymatkoja pidemmälle, maksakoon se matkustamisestaan polttoaineveroa n. 85 senttiä ja polttoaineveron päälle vielä arvonlisäveron 33 senttiä/bensalitra. Siis veroa 1,7 €:n hintaisesta bensasta noin 1,18 €.

No, tottahan on tietenkin se, että vaikeaa Suomen on yksin lähteä toteuttamaan polttoaineveroa lentoliikenteessä, Suomen lentoliikenteen kilpailuaseman siitä kärsimättä, mutta pään avaaminen asiassa vaikkapa pienemmällä verolla voisi saada muut maat mukaan ilmastotalkoisiin. Nimittäin jos valtaapitävät päättäjät ovat todella huolissaan ilmastomuutoksesta ja kansalaisten tasa-arvon puutteesta ja niiden seurauksista.

Muuten olen sitä mieltä, että turhaa lentämistä tulisi rajoittaa jo ilmastosyitä ja vaikkapa syystä, että tautien leviäminen, kuten nyt koronaviruksen leviäminen olisi helpompi torjua.