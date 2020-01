Valmentamisen tulevaisuutta pohditaan huhtikuussa Kalajoella – Seminaarin järjestelyissä mukana oleva Ulla Papp: "OIen todella surullinen imagosta, joka valmentamisella tällä hetkellä on.

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan Liikunta järjestää huhtikuun loppupuolella Kalajoella "Valmentajalla on väliä" -seminaarin. Tavoitteena on haastaa paikallisia ja valtakunnallisia toimijoita vaikuttamaan urheilujohtamisen ja valmentamisen tulevaisuuteen.

Keplin seura- ja valmennustoiminnan asiantuntija Ulla Papp sanoo, että tiedossa on vakavia aiheita, joista on kyettävä keskustelemaan.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että valmentajat pelkäävät sekä tuntevat syyllisyyttä ja häpeää. Valmentajatkin tarvitsevat selkänojan, jota vasten nojata. Valmentajilla pitää olla tunne, että he ovat turvattuja. Jos joukossa on muutama mätä omena, ei meitä kaikkia pitäisi tuomita, vuosikymmeniä taitoluisteluvalmentajana toiminut Papp sanoo viitaten viimeaikojen negatiiviseen julkisuuteen.

– OIen todella surullinen imagosta, joka valmentamisella tällä hetkellä on. Valmentajat kuitenkin ovat niitä henkilöitä, jotka välittävät urheilusta kaikkein eniten. Osa meistä antaa koko elämänsä urheilulle, Papp jatkaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Papp toivoo, että myös urheilujohtajat katsoisivat peiliin.

– Tällä hetkellä koko kenttä on niin pirstaleinen, kun ei ole minkäänlaista linjakkuutta asioissa. Päättäjien pitää saada kentältä ajantasaista tietoa siitä, mihin suuntaan urheilukulttuuria pitää johdattaa.

Seminaarin aloittavassa paneelikeskustelussa puhutaan muun muassa urheilun ihmiskäsityksestä ja hyvästä valmentajuudesta, urheilun eettisistä ja moraalisista lähtökohdista sekä urheilun tulevaisuudesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Yksi paneelikeskustelun osallistujista on Suomen Valmentajat ry:n toiminnanjohtaja Sari Tuunainen.

Hän vahvistaa, että urheiluvalmennus elää muutosvaihetta. Sille on ollut ominaista autoritäärinen johtamisperinne. Yhteiskunta muuttuu, ja Tuunaisen mukaan sen mukana muuttuu myös urheilukulttuuri.

– Keskeistä on, että urheiluun on rantautumassa ihmisläheinen ja yksilökeskeinen valmennustapa, Tuunainen toteaa.