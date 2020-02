Keskipohjanmaan tv-viikon valinta: Paratiisi-sarjan rikospoliisin roolissa Riitta Havukainen kääntää uuden lehden niin työssä kuin elämässään

ARVIOT

★ ★ ★ ★

Paratiisi.Ohjaus Marja Pyykkö, 2020Yle Areena pe 7.2./TV1 su 9.2. klo 21.05

Nyt loppuu se kotimaisten rikossarjojen mollaaminen tässäkin lehdessä. Ja samalla kansainvälisten yhteistuotantojen haukkuminen. Paratiisi on lyhyen ajan sisällä toinen onnistuminen vaikeassa televisiolajissa, jännityksen synnyttämisessä.

Kuten Mikko Kuparisen Huone 301 (Elisa Viihde), myös Marja Pyykön Paratiisi on yhteistuotanto. Tässä Ylen kumppanina ovat espanjalaiset. Tärkeät luovat tekijät ohjaajan lisäksi tulevat Suomesta: kuvaaja Heikki Färm ja käsikirjoittaja Matti Laine. Alkuperäinen stoorikin on Jarmo Lampelan.

Costa del Solin etsivä Andrés Villanueva (Fran Perea) ja nuori apulaisensa (María Romero) tuskastuvat suomalaisten eläkeläisrouvien kasvavasta ruumismäärästä. Asiantuntijaksi Fuengirolaan kutsutaan rikospoliisi Hilkka Mäntymäki (Riitta Havukainen) Oulusta, jonne vainajien juuret johtavat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mäntymäki on vuorotteluvapaalla ja miettinyt eläkkeelle jäämistä. Puoliso (Risto Tuorila) on dementoitumassa. Aurinkorannikon haaste avaa Hilkalle aivan uuden lehden elämässä. Rooli on sulka Riitta Havukaisen, 64, näyttelijänhattuun. Romanssi espanjalaisetsivän kanssa kehittyy luontevasti kahdenkymmenen vuoden ikäerosta huolimatta.

Kylmän ja kuuman, Fugen kesän ja Oulun talven, sekä poliisien erilaisten luonteiden vastakkaisuudet toimivat tarinassa ja kuvissa hienosti. Etsivien taustatarinat, Hilkan taakka käsinkosketeltavana arjessa sekä Andrésin traagisina välähtävät muistot, tuntuvat uskottavilta nekin.

Paratiisissa on näyttelijöidemme karismaattisin parhaisto sivuosissakin: Jukka Puotila, Sinikka Sokka, Armi Toivanen, Oona Airola, Pekka Strang, Niko Saarela – sekä Suomen Derek Jacobi eli Ilmari Saarelainen.

Tunnusmusiikkina sarjassa on Tuomari Nurmion klassikko Ikuisesti minun. Tosin erikoisena, kuiskailevana kevytversiona. Mutta teema jää varmasti mieleen. Myös espanjalaissäveltäjä Xavier Pellaksen musiikki onnistuu kahdeksanosaisen sarjan puitteissa.