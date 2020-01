Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kaupungin markkinointi ei kaipaa vippaskonsteja – Tyytyväiset asukkaat voivat levittää ilosanomaa

Suomessa on paikkakuntia, joista lähes jokainen osaa kertoa tunnetuimman nähtävyyden tai mielikuva on muuten hyvä. Esimerkiksi Kokkola poikkeus siinä mielessä, että lähiseudulta löytyy monen tuntemia kiehtovia kohteita, mutta maakunnan keskuskaupunkia ei valitettavasti oikein tunneta – vielä.

Kuntaliiton viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä sanoo Keskipohjanmaan haastattelussa, että toisilla kunnilla on enemmän luontaisia mainetekijöitä ja vetovoimaa kuin toisilla. Jos ei ole luontaista vetovoimaa, niin silloin täytyy pitää vähän enemmän meteliä itsestään. Tämähän on varmasti aivan totta, mutta aina metelikään ei auta.

Sana Tankar voi olla tuttu merisäätiedotuksesta; satama ja teollisuus osataan liittää historialliseen merikaupunkiin. Silti Kokkolalla on monenlaisia edellytyksiä asuin- ja opiskelupaikkana sekä yrittämisen ja elinkeinojen vuoksi. Merellinen kaupunki upeine luontoineen olisi oivallinen matkailukohde, jos jostakin löytyisi viisasten kivi turistien houkuttelemiseksi.

Moni kokkolalainen on tyytyväinen omaan kaupunkiinsa, mutta kenties vaatimattomat keskipohjalaiset eivät hevin kehuskele tuntemuksillaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kuitenkin paras markkinointiteko omalle kotiseudulleen on levittää ilosanomaa Suomessa ja ulkomailla kaikilla niillä välineillä, joita nykyään on runsaasti käytössä.

Kuntaliiton asiantuntija Jari Seppälä vahvistaa edellisen. Hänen mukaansa tehokkainta markkinointi on silloin, kun se tulee luotettavalta taholta eli nykyisiltä asukkailta.

Kunnat ovat lisänneet markkinointiaan, kun asukkaista ja euroista kilpaillaan. Kokkolan markkinointi- ja viestintäpäällikkö Päivi Korpisalo arvioi, että kaupungin vetovoima syntyy sen yleisestä "pöhinästä". Kokkolalla on mainio mahdollisuus lisätä tunnettuuttaan, kun kaupunki täyttää tänä vuonna 400 vuotta. Asukasluvun pieni kasvu antaa myönteiset lähtökohdat.

Toinen merikaupunki Kalajoki tunnetaan erittäin hyvin koko Suomessa, mutta markinointiin satsataan silti. Vaikka matkailjoita riittää, ei asukasmäärä kehity toivotulla tavalla. Uusi kalajokinen Minna Korpela toimii hyvänä markkinoijana kertoessaan nykyisestä kotikaupungistaan. "Tämä on sopivan kokoinen kaupunki lastenkin kannalta. Elämä on aika helppoa, kun palvelut ovat lähellä."

Minkään kaupungin imago ei kohene vippaskonsteilla vaan aidoilla kokemuksilla. Se ei tietenkään tarkoita, että markkinointia ei tarvittaisi.