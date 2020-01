Nivalan onnettomuudessa osallisena ollutta lava-autoa ohjasi poikkeusluvalla ajokortin saanut 17-vuotias mies – Kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta muttei Nivalasta, on yhä sairaalahoidossa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viikko sitten maanantaina Nivalassa sattui liikenneonnettomuus, jossa lava-auto törmäsi koululaisia kuljettaneeseen linja-autoon.

Lava-auto suistui törmäyksen voimasta pellolle. Auto ja kuljettaja kokivat kovia kolarissa. Linja-auton matkustajat eivät loukkaantuneet.

Erikoisylikonstaapeli Risto Vesaluoma kertoo, että vakavasti loukkaantunut lava-auton kuljettaja on 17-vuotias mies, joka on saanut ajokortin poikkeusluvalla alaikäisenä.

Vesaluoman mukaan kuljettaja ei ole kotoisin Nivalasta vaan muualta Pohjois-Pohjanmaalta. Hän ei ilmaise kuljettajan kotipaikkakuntaa.

Linja-autonkuljettajaa on kuultu tapahtumien kulusta. Myös linja-auton kyydissä olleilta on kysytty tietoja onnettomuudesta. Lava-autokuskia ei ole kuultu, mikä johtuu siitä, että tämä on yhä sairaalahoidossa.

Silminnäkijähavaintoja lava-auton liikkeistä ennen onnettomuutta kaivataan edelleen. Poliisi etsii naista, joka oli matkalla Kärsämäeltä Nivalaan päin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tiettävästi hän oli tullut lava-auton ohittamaksi hiukan ennen onnettomuutta ja pysähtyi onnettomuuspaikalle. Nainen oli kertonut nimensä linja-autonkuljettajalle, mutta tämä ei enää muistanut naisen nimeä, kun poliisi kysyi asiasta. Ohitettuja autokuntia on poliisin arvion mukaan muitakin.

Tällä hetkellä ajoneuvojen kuljettajia epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja linja-autonkuljettajaa vammantuottamuksesta. Rikosnimikkeet tarkentuvat ja voivat muuttua tutkinnan aikana.

Kuljettajan iästä ensimmäisenä kertoi Kaleva.

Lue myös:

Poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja Nivalan kolarista, jossa avolava-auto törmäsi linja-autoon – Tapahtumapaikalle pysähtyneitä pyydetään ilmoittautumaan