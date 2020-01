Pääkirjoitus: Paksu lompakko palaa paremmin – Periikö rehellisyys maan?

Lompakko kadoksissa? Ei löydy taskusta. Tuttu lompakon paikka pysyy haromisesta huolimatta tyhjänä. Lompakko on kadoksissa, hukkateillä. Jo ajatus kadonneesta lompakosta herättää hikeä pintaan. Kysymys rahamassin sekä korttien säilytyspaikan löytymisestä kalvaa mieltä. Palauttaako löytäjä lompakon?

Viimeisimmän tutkimustiedon mukaan on toivottavaa, että kadonneessa lompakossa on tuhdimpi tukko seteleitä. Ei löytäjän iloksi vaan palautumisen parantamiseksi. Tieto on yllättävä, mutta kansainvälisessä lompakkotutkimuksessa huomattiin suuria seteleitä sisältävän lompakon palaavan vähävaraista lompakkoa varmemmin. Rehellisyyttä selvittäneessä tutkimuksessa "kadotettiin" 40 maassa ja 355 kaupungissa yli 17 000 lompakkoa.

Ympäri maapalloa tehdyssä tutkimuksessa tahallisesti kadoksiin joutui lompakoita, joissa oli paljon rahaa, vähän rahaa tai lompakko oli tyhjä. Yhteystiedot ja palautuspaikka löytyi jokaisesta lompakosta. Science-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa ei Suomi ollut mukana, mutta muita Pohjoismaita oli valikoitunut rehellisyystestiin.

Talousteorioiden asiantuntijat yllättyivät, kun isomman rahamäärän sisältävät lompakot palautuivat paremmin takaisin kuin tyhjä tai vähäisen rahan lompakko. Arvelut menivät psykologian puolelle, kun palautusten paremmuuden arveltiin johtuvan kulttuurista riippuen haluttomuudesta leimautua rikolliseksi. Tyhjän tai vähäisesti rahaa sisältävän lompakon palauttamatta jättämisen ei katsottu rikkovan rehellisyyttä samalla tavoin kuin ison rahamäärän lompakon. Eroja löytyi, mutta ei merkittäviä. Pohjoismaat loistivat ja Tanskassa sekä Ruotsissa palautettiin maista parhaiten isojen summien lompakoita.

Periikö rehellisyys sitten maan? Tutkimuksessa lompakon palautusta odotettiin sata päivää.

Jos oma lompakko joutuu eksyksiin ja tahattomasti vieraiden käsiin, niin toiveissa on rehellinen löytäjä. Maasta tai maanosasta riippumatta. Palautusprosentin toivoo olevan silloin täysi sata.