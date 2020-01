Talotohtori Panu Kaila: Viilennä vinttiä vaalealla katolla

”Miten minun kannattaisi kunnostaa vuonna 1985 valmistuneen mökin puulattia? Lattiaan on jäänyt koloja nastakengistä, siinä näkyy koiran kynnenjälkiä ja muitakin kulumia löytyy. Onko ainoa tapa hioa pinta ja sen jälkeen maalata lattia? Minkä maalin valitsisin? Pohdin myös, että löytyisikö jostain laattoja, jotka voisin vain liimata nykyisen päälle. Vai viekö se mökin arvoa? Hirsimökissä on takka ja sähkölämmitys, mutta talven ajan lämpö on päällä vain silloin, kun olen menossa käymään sinne viikonlopuksi”, kirjoittaa Kerttu A.

Ehkä teille kävisi samanlainen ratkaisu, jonka tein leikkimökkiimme. Naulasin epätasaisen lankkulattian päälle kovalevyn. Se tuli useina erikokoisina paloina, koska tilaa mutkistivat portaat ja seinien puupilarit. Naulasin reunat ympäri 20-millimetrisillä nauloilla noin 10 senttimetrin välein ja tarvittaessa naputtelin naularivin keskellekin.

Kovalevyn päälle liimasin korkkilaatat. Torjuin muovipinnoitetun korkin, jota useimmat korkkilevyt ovat. Käsittelemätöntä vahakorkkia löytyi ainakin RTV:n kautta, neljän millin vahvuista, kooltaan 30 x 30 senttimetriä. En halunnut ohjeen mukaista kosteuden sulkevaa liimapohjaa vaan pursotin erikeeperiä alapintaan juovina pitkin reunoja ja vinoristiksi kulmasta kulmaan ja annoin kuivua kiinni levyyn painon alla. Hyvin ovat kestäneet talvienkin läpi. Korkki on jalan alla miellyttävä materiaali. Sitä voi halutessaan hoitaa juuri vahaamalla.

Vuosikymmeniä sitten pinnoitin studioni keittiön kuluneen puulattian samalla tavoin korkkilevyillä. Sen jälkeen lattialle tipahtanut juomalasikin saattoi hyvällä tuurilla pysyä ehjänä. Luonnonkorkki sopii hyvin myös kaikuvan tilan akustoimiseen.

”Aiomme uusia mummonmökkimme ulkolaudoituksen ensi kesänä ja samassa yhteydessä eristää myös vinttiä. Siitä ei ole tarkoitus tehdä talviasuttavaa mutta kuitenkin sellainen, että vintillä voisi nukkua viileinä kesinä sähköpatterin avulla. Katossa on ensin päreet, sen päälle laitettu huopakate ja vielä pelti. Jos on lämmintä ja aurinko paistaa, niin peltikatto kuumentaa vintin aivan liian tukalaksi nukkumapaikaksi. Katto pitäisi siis jotenkin eristää”, pohtii Tarja Karjalainen

Yksinkertainen ja tehokas temppu on maalata katto mahdollisimman vaaleaksi, vaikka jopa vallan valkoiseksi. Mustiin kattoihin on yleensä totuttu, mutta esimerkiksi Helsingissä Grönqvistin kivimuurin torninkatot Pohjoisesplanadilla palautettiin restauroinnin yhteydessä tutkimusten perusteella vaaleiksi. Jos haluatte eristeen alapuolelle, sen pitää olla tehokkaasti tuulettuva – kuten peltikatonkin olisi pitänyt olla. Tuuletustila taas syö korkeutta vintiltä mutta ehkä siihen on varaa. * Panu Kaila

