Pääkirjoitus: Nuoret tahtovat puolustaa kotimaata – Kriisivalmiudesta ja itsensä likoon laittamisesta huolehdittava

Suomalaisten maanpuolustustahto on vahvistunut. Kansainvälisessä vertailussa suomalaisten puolustustahto on ollut pitkään korkea ja maa on ollut vertailuissa kärkisijoilla. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tekemän tuoreimman tutkimuksen yli kahdeksan kymmenestä suomalaisesta on itse valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin omien kykyjensä ja taitojensa mukaan. Mukana ovat miehet sekä naiset ja kaikki ikäluokat.

Suuria muutoksia maanpuolustahtoa mittaavissa tutkimuksissa ei ole tapahtunut, kun sitä on kysytty kansalaisilta yksitoista kertaa vuodesta 1995 alkaen. Edellisessä tutkimuksessa oli pientä notkahdusta, mutta nyt suunta kääntyi vuorostaan nousuun. Kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että Suomen joutuessa hyökkäyksen kohteeksi maata on puolustettava aseellisesti, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta.

Nuorten alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä maanpuolustustahto on kohonnut eniten. Nuorimmassa ikäryhmässä 56 prosenttia tahtoo maata puolustettavan myös sodassa, jossa lopputulos on epävarma. Vanhemmissa ikäryhmissä puolustustahtoisten luku on vielä suurempi.

Maanpuolustustahdon mittauksilla saadaan samalla tietoa, millä tolalla on halu laittaa itsensä likoon suomalaisen yhteiskunnan puolesta. Puolustusministeri Antti Kaikkonen on tietysti ilahtunut tutkimuksen tuloksista, ja korostaa nuorten maanpuolustustahdon kääntyneen ilahduttavasti nousuun. Puolustushallinto haluaa totta kai tietää myös, miten kansa suhtautuu asevelvollisuuteen tai yleiseen kansalaispalvelukseen. Nuorten tahtoa seurataan tarkasti. Kriisivalmiuden halutaan pysyvän korkealla, ja sitä halutaan varjella.

Huoltakin kansalaisten keskuudessa riittää. Hieman yli puolet tutkimukseen vastaajista uskoo Suomen ja suomalaisten elävän turvattomammassa maailmassa seuraavien viiden vuoden aikana kuin nykyään. Maailman pakolaistilanne ja kansainvälinen terrorismi ovat suurimmat huolenaiheuttajat. Ilmastonmuutos huolettaa, mutta huoli on kuitenkin laskenut aikaisempaan verrattuna, vaikka aihe on on jatkuvasti laajasti esillä.