Osuuskauppa KPO pienensi ruokahävikkiään 17 prosentilla – Erityisesti elintarvikkeiden ilta-ale on vähentänyt hävikkiä

Osuuskauppa KPO on onnistunut pienentämään ruokahävikkiään 17 prosentilla neljän viime vuoden aikana. Tämä on saatu aikaan sekä toimintaa kehittämällä että yhteistyökumppaneiden verkostoa kasvattamalla.

Laskua hävikkiin on tuonut erityisesti syksyllä 2017 aloitettu elintarvikkeiden ilta-ale KPO:n Prismoissa, S-marketeissa ja Saleissa. Kaupan viimeisinä aukiolotunteina on myyty 60 prosentin alennuksella sellaisia tuotteita, joiden päiväys on ollut umpeutumassa. Tämä on vähentänyt huomattavasti pois heitettävän tavaran määrää.

KPO:n lahjoitustoiminta laajenee jatkuvasti. Ruokaa lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen noin 60 yhteistyökumppanin kautta. Kumppanit ovat pääosin seurakuntia, työttömien yhdistyksiä ja kaupunkien työllistämispalveluita eri puolilta KPO:n toiminta-aluetta.

– Meille hävikin hallinta on paitsi arkisia rutiineja myös osa vastuullisuustyötä. Modernit tilausmäärien ennustejärjestelmät, vanhentuvien tuotteiden alennuskäytäntö ja jatkuvasti lisääntyvä ruokalahjoitusyhteistyö pitävät ruokahävikin määrän hallinnassa. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme hävikin pienentämiseksi edelleen, KPO:n market-toimialajohtaja Antti Paananen kertoo.

Myös KPO:n ravintoloissa ja ABC-liikennemyymälöissä tehdään töitä hävikin pienentämiseksi. Ruoan valmistusprosesseja on kehitetty joustavammiksi ja vaihtuvat asiakasmäärät entistä paremmin huomioiviksi. Lisäksi ResQ-hävikkiruokapalvelu on tärkeä väylä poisheittohävikin pienentämiseksi. Palvelu on jo käytössä usealla KPO:n ravintolalla ja ABC:lla.

– Viime vuoden aikana on KPO:n neljältä ResQ:ssa mukana olevasta ABC-liikennemyymälästä pelastettu noin 2 600 ruoka-annosta. Tänä vuonna laajennamme toiminnan kaikkiin seitsemään noutopöytää tarjoavaan yksikköömme, KPO:n ABC-ryhmänjohtaja Pekka Kujala kertoo.