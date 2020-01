Lukijan mielipide: Palestiinalaisten oikeuksien puolustaminen ei missään tapauksessa ole antisemitismiä

Peter Östman kirjoittaa (KP 24.1.) oman näkemyksensä tilanteesta Israelin miehittämillä palestiinalaisilla alueilla Länsirannalla ja Gazassa jättämättä tasapuolisuudelle minkäänlaista sijaa.

Östman syyttää palestiinalaisille ihmisoikeuksia vaativaa Kontulaa antisemitismistä. Östman sekoittaa Israelin, antisemitismin ja juutalaisuuden yhdeksi samaksi keitokseksi mikä ei pidä lainkaan paikkaansa. Ovathan esim. palestiinalaisetkin seemiläisiin kansoihin kuuluva kansanryhmä. Palestiinalaisten oikeuksien puolustaminen ei siis missään tapauksessa ole antisemitismiä. Östmanin toimintaa selittää jollain lailla hänen toimimisensa Israel-lobbarina eduskunnassa ja edustamansa puolueen jäsenyys.

Tuodaan Östmanin tarinaan vähän lisätietoa alueen tilanteesta. Israelilaiset suorittivat etnistä puhdistusta valtion perustamisen aikoihin 1948 hyvin raa’alla kädellä. Sionistit puhdistivat n. 700 kylää ja lähes miljoona palestiinalaista alueelta. 1967 Israel valloitti alueita Egyptiltä ja Jordanialta. Lisää palestiinalaisia arabeja joutui pakolaisiksi. Israelin pääministeri Netanjahu toistaa toistamisen perään että ei voi olla tilannetta, minkään sopimuksen nojalla, missä luopuisimme Jordan- oen länsialueen turvallisuuskontrollista. Alueen miehitys on siis pysyvää eikä Israel tule koskaan lopettamaan miehitystä. Seemiläisen palestiinalaiskansan sorto jatkuu näillä näkymin ikuisuuteen mikäli se on Israelin päätettävissä.

Israel on hyvin sotainen valtio. Olemassaolonsa aikana se on ehtinyt hyökätä ainakin Libyaan, Syyriaan, Libanoniin, Egyptiin, Jordaniaan, Irakiin ja Tunisiaan. Vain yksi sota on syttynyt jonkun muun hyökätessä Israelin alueelle.

Israelin hallinto perustuu täysin sionismiin jota läheskään kaikki juutalaiset eivät tue eikä sionistinen liike ja Israelin hallinto siten edusta kaikkia juutalaisia. Östman muiden lobbareiden tapaan koettaa saada ihmiset uskomaan perusteetonta väitettä että Israelin väkivaltakoneiston vastustaminen olisi antisemitismiä.

Israelin hallinto ja lainkäyttö ovat apartheidin kyllästämiä. Rangaistukset teoista riippuvat siitä onko tekijä palestiinalainen vai juutalainen. Siinä kun palestiinalainen teinityttö saa lähes vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen heitettyään kivellä palestiinalaisalueelle tunkeutuvaa panssarivaunua saa leikkivän palestiinalaislapsen kallon kiväärinperällä murskannut juutalainen siirtokuntalaismies yhdyskuntapalvelua ja sakkoja. Tätä hallitsemistapaako Östman puolustaa?

Israel on ainoana YK:n jäsenvaltiona jatkuvasti kieltäytynyt tunnustamasta Palestiinan valtiota. Samoin Israel on jatkuvasti hyökkäillyt milloin kenenkin kimppuun alueella. Se on kieltäytynyt rauhanneuvotteluista arabimaiden ja palestiinalaisten kanssa systemaattisesti. Jokainen Arabiliiton ja Islamilaisen yhteistyöjärjestön jäsenmaa on yhtynyt ehdotukseen jossa alettaisiin rauhanneuvotteluihin kunhan Israel lopettaa miehityksensä. Israel on kieltäytynyt keskustelemasta ehdotuksesta. Israel torjuu siis kaikki ehdotukset jotka toteuttaisivat kansainvälisen oikeuden vaatimukset, miehityksen lopettamisen ja ihmisten oikeuden palata koteihinsa.

Israel on, kuten Östman sanoo, laillinen valtio jonka kansalaisilla on oikeus omaan maahansa. Mutta Israelilla ei pitäisi olla oikeutta jättää noudattamatta kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia eikä sillä pitäisi olla oikeutta valtiona harjoittaa jo 60 vuotta suorittamaansa palestiinalaisten kansanmurhaa.