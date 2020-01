Lukijan mielipide: Kuka on voittaja? – Elämme maailmanlaajuisesti mahtiarvojen aikakautta

Yksilön ja yhteisön on valittava oma arvomaailmansa. Jos vallitseva tila suosii voimaa, valtaa, sotaa, rikkautta, rahaa ja voittoa, on Erik Ahlmanin mukaan kyse mahtiarvoista. Jos yhteiskunnan ja yksilön pyrkimyksenä on oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja laillisuus, niin elämme oikeusarvojen mukaista elämää. Eettiset arvot: hyvyys ja moraalinen oikeus ovat merkki yksilön ja yhteiskunnan korkeasta kehitysasteesta. Mahtiarvot vetävät meitä puoleensa, elämme maailmanlaajuisesti mahtiarvojen aikakautta.

Oikeusarvot ovat alkaneet murentua, eivätkä eettiset arvot saa kannatusta edes yksilötasolla. Ihmisluonto ei ole kummoinen, se hamuaa aina jotain lisää, vaikka sillä olisi jo kaikki, mitä kohtuullisen hyvään elämään kuuluu, se on altis

mahtiarvoille. Ja vaikka olemme äänivaltaisia yhteiskunnan jäseniä, emme ole oikeasti määrittelemässä sitä arvomaailmaa johon poliittiset päätökset johtavat, koska politiikkaa ohjaavat näkymättömät ”kädet”, markkinavoimat, ja siinä taustassa mahtiarvot jylläävät täydellä voimallaan.

Mahtiarvojen pitkäaikainen elinkaari johtaa tilanteeseen, jossa vain vahvimmat, röyhkeimmät ja piittamattomimmat jäävät ”henkiin”, ja heidänkin on vielä käytävä karsinta siitä, kuka on voittaja.