Asuntojen hinnat ovat laskussa koko Suomessa, niin myös Pohjois-Pohjanmaalla – Asuntomarkkinaennusteen laatineen PTT:n ekonomisti Peetu Keskinen: "Alueelliset erot hinnoissa ovat suuria ja kasvavat edelleen"

Suomen asuntomarkkinoiden jakautuminen syvenee 2020-luvulla, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n alueellinen asuntomarkkinaennuste. Hinnat laskevat myös väestöltään kasvavien maakuntien reuna-alueilla ja jopa valtaosassa maakuntakeskuksia.

Ennusteen mukaan koko maassa vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousevat tänä vuonna 1,0 prosenttia. Vapaarahoitteiset vuokrat nousevat 1,6 ja ARA-vuokrat 1,3 prosenttia.

– Huomattavaa on, että alueelliset erot hinnoissa ovat suuria ja kasvavat edelleen, nostaa esiin PTT:n asuntomarkkinoihin erikoistunut ekonomisti Peetu Keskinen.

Väestöltään vähenevissämaakunnissa hinnat ovat kääntyneet laskuun 2010-luvun alkupuolella. Yllättävää on se, että myös kasvavissa maakunnissa on alueita, joissa hintakehitys on suhteellisen heikkoa. Hyvä esimerkki on Pirkanmaalta, jonka reuna-alueilla hinnat ovat laskeneet vuosikymmenen huippukohdasta vuoteen 2018 osakehuoneistoissa 7 prosenttia ja omakotitaloissa 10 prosenttia.

– Erot repeävät ja kasvavat 2020-luvulla, kun kaupungistuminen etenee. Kasvukeskuksissa hinnat nousevat, mutta monissa keskisuurissa maakuntakeskuksissakin hinnat tulevat laskemaan. Asuntomarkkinat polarisoituvat vielä nykyistä vahvemmin, Keskinen arvioi.

Keski-Pohjanmaa ei ole tarkastelun kohteena asuntomarkkinaennusteessa. Pohjois-Pohjanmaan tilannetta sen sijaan on tarkasteltu. Kaiken kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaa vertautuu hintakehitykseltään pitkälti väheneviin maakuntiin. Olkoonkin, että maakunnassa kolmessa kunnassa on väestöllistä kasvua ja että alueellisia eroja on.

– Vähenevällä Pohjois-Pohjanmaalla on havaittavissa pientä laskutrendiä viimeisten viiden kuuden vuoden aikana. Maakunnassa on samanlainen kehitys kuin muissa vähenevissä maakunnissa, kuten Satakunnassa ja Kymenlaaksossa, Keskinen sanoo.

– On huolestuttavaa, että asuntojen hinnat laskevat. En tiedä, onko se sitten isompi yhteiskunnallinen ongelma heille, jotka ovat sijoittaneet asuntoon ja haluaisivat muuttaa työn perässä muualle. Heidän velkamääränsä on usein suurempi kuin asunnon arvo, hän analysoi.