Minne Kalajoen keskustan esikoululaiset suuntaavat ensi syksynä? – Varhaiskasvatuksen tilaratkaisu lautakunnassa torstaina

Kalajoki

Kalajoella on jo jonkin aikaa selvitelty keskusta-alueen varhaiskasvatuksen järjestämistä. Päiväkoti Puolukka ja ryhmäperhepäiväkoti Koivula ovat odotelleet uusia tiloja, ja ensi syksyksi pitäisi löytää tilat myös taajama-alueen esioppilaille, kun alakoulujen toiminta loppuu. Uuteen yhtenäiskouluun ei tule esiopetusta.

Ajatuksena on ollut väliaikaisten tilojen järjestäminen nykyiselle Pohjankylän koululle, kunnes keskustaan rakennetaan uusi varhaiskasvatuskeskus. Päättäjiä on kuitenkin arveluttanut yli 30 vuotta vanhan koulun sisäilmatilanne. Koulun vanha osa on poistettu käytöstä vuonna 2016. Uudempaa osaa on saneerattu vuosina 2017–18, ja käytössä on myös pihaan sijoitettuja väistötiloja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki Pohjankylän koulun oppilaille sisäilmakyselyn viime vuoden lopulla. Sen tuloksista ei löytynyt mitään tavanomaisuudesta poikkeavaa.

Työterveyslaitos puolestaan on tehnyt tämän vuoden alussa kyselyn koulun uudemman puolen työntekijöille, joiden vastauksissa nousi esiin vedon tunne ja liian matala huonelämpötila. Lisäksi raportoitiin vertailuaineistoa selvästi enemmän meluisuutta.

Henkilökunta raportoi myös nenän ärtymisoireita, äänen käheytymistä ja päänsärkyä, mutta raportin mukaan erot vertailuaineistoon ovat hyvin pieniä ja voivat liittyä työtilojen ohella myös muihin olosuhdetekijöihin ja yksilölliseen herkkyyteen.

Työterveyslaitoksen raportin mukaan kyselyn perusteella on syytä selvittää tarkemmin erityisesti lämpöoloihin ja meluisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Sivistyslautakunta käsittelee Pohjankylän koulutilojen käyttöä torstaina 30.1. kokouksessaan, jossa on esillä kolme varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden laatimaa vaihtoehtoa.

Jos Pohjankylän koulu muutetaan väliaikaiseksi varhaiskasvatuskeskukseksi eikä vanhaa, käytöstä poistettua osaa pureta, esikoulu alkaisi koulun tiloissa elokuussa. Kustannusarvio koulun muutostöille on 200 000 euroa.

Jos koulun vanha osa puretaan, kustannukset kasvaisivat 400 000 eurolla. Esikoulu alkaisi Pohjankylällä vuoden 2021 alussa, ja viimeistään tammikuussa 2021 tiloihin siirtyisivät myös Puolukan ja Koivulan lapset. Tulevaksi syyslukukaudeksi esikoululaiset sijoitettaisiin nykyiselle Vuorenkallion koululle.

Kolmas vaihtoehto on se, ettei koulua muuteta varhaiskasvatuskeskukseksi. Silloin päiväkodit jatkavat nykyisissä tiloissaan ja esioppilaat sijoitetaan Pohjankylän koulun pihassa oleviin väistötiloihin.

Väliaikaista varhaiskasvatuskeskusta on tarkoitus käyttää noin viiden vuoden ajan, kunnes varhaiskasvatukselle rakennetaan uudet tilat. Niiden sijainnista ei ole vielä tehty päätöstä, ja asiasta on käynnissä lapsivaikutusten arviointikysely.

Sivistyslautakunnan listalla on esityksenä, että uuden varhaiskasvatuskeskuksen suunnittelu aloitettaisiin vuonna 2022.

Lautakunta päättää torstaina myös yksityisestä esiopetuksesta. Päiväkoti Arkki on järjestänyt yksityistä esiopetusta kokeiluluontoisesti kahden toimintakauden ajan ja päiväkoti Touhula yhden kauden, mutta kaupunki on suunnitellut kokeilun lopettamista. Tätä perustellaan yhdenvertaisuudella ja sillä, että kunnan järjestämänä esiopetus olisi tasalaatuista ja tapahtuisi tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

Pohjaesityksenä lautakunnan päätökselle on, että esiopetus järjestetään sen mukaan, mitä varhaiskasvatuskeskuksesta päätetään. Yksityistä esiopetuskokeilua jatkettaisiin kuitenkin lukuvuoden 2020–2021 ajan.