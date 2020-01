Jouni Nikulan kolumni: Lee, Lifeson, Peart... Osa teistä jo arvasikin maailman parhaimman bändin nimen – Nyt kerron, mikä teki siitä niin ainutlaatuisen

Olen iloinen siitä, että maailmassa on ainakin hitunen oikeudenmukaisuutta.

Se on nähty viime viikkoina, kun ihmiset ovat muistelleet vajaa kuukausi sitten kuollutta Neil Peartia. Netti on täyttynyt hienoista puheenvuoroista.

Peart oli Rushin rumpali. Rush oli maailman paras yhtye.

Rush konsertoi ensi kertaa Suomessa lokakuussa 2007. Aloitin Keskipohjanmaan konserttiarvion näin:

Naistenvessojen jonot pysyivät poikkeuksellisen lyhyinä, kun maailman suurin kulttibändi, kanadalaistrio Rush, kokosi pääosin keski-ikäisistä pitkätukista ja mokkatakkisista insinööreistä koostuneen miesmeren Hartwall-areenalle.

Kulttibändi-ilmaus on kulahtanut reilussa kymmenessä vuodessa niin pahasti, että koskisin siihen enää isosta rahasta. Sen sijaan naistenvessa-vertauksesta pidän yhä.

Löysin Rushin lukioikäisenä, Test for Echon julkaisun jälkeen. Nopeasti lainasin A Farewell to Kingsin juoksuvalmentajaltani. Vinyyli rätisi, Xanadun portit avautuivat, enkä tahtonut enää takaisin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jos naistenvessa-kielikuva ei aiemmin auennut, annan nyt toisen mahdollisuuden.

Kun nuorena miehenä kerroin musiikkimaustani, baarin pöydästä katosivat kaikki paitsi aivan lähimmät ystäväni. Jos introvertteja naisia oli edes olemassa pirtsakalla 1990-luvun lopulla, he olivat lukemassa fantasiakirjallisuutta tai kuuntelivat mieluummin melodista death-metallia kuin ajatuksiani progesta.

Minua tai Rushia ei tuntunut ymmärtävän kukaan. Ja juuri se sai ymmärtämään Rushia niin hyvin.

RushinHemispheres-levy alkaa fis-duurisoinnulla, jossa on alennettu seiska ja pidätetty kvartti.

Neil Peartin rumputyöskentelyä ja Geddy Leen bassottelua on helppo fanittaa, mutta vasta viime vuosina olen nähnyt valon kokonaisuudessaan: iso osa Rushin hienoudesta pohjautui Alex Lifesonin sointumaalailuille. Kukaan kitaristi ei ole soittanut rock-musiikkia samalla tavalla.

Tänne asti kärryillä pysyneet veikkaavat tietenkin, että suosikkibiisini Rushilta on Subdivisions. Oikeasti suosikkini on Between the Wheels, jonka hämmästyttävä kulkevuus ja synkkyydestä toivoon nouseva kaari alkoivat pyöriä mielessäni taas tiistaina, villoittaessani ulkorakennuksen välikattoa.

Jatkoin illalla kuuntelemalla Rushia ehkä ensimmäistä kertaa koskaan Spotifysta. Hyppelin Grace Under PressurestaCounterpartsiin ja kelasin läpi 2000-luvun alulle leimallisesti ylipitkän Vapor Trailsin.

Kävin unen rajamailla ja tajusin sen, kuinka Lee, Lifeson ja Peart yhdistivät vilpittömyyden, värit ja voiman tavalla, joka on yhä täysin ainutlaatuista. Bändejä tulee ja menee, mutta vain Rush oli Rush.

Vain kaikkein parhaimmasta voi sanoa niin.