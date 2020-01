Kannuslainen Pouttu ja Terveystalo haastoivat ex-jääkiekkoilija Ari Vallinin kasvissyöntiin: "Yhteistyö on oiva mahdollisuus tutustuttaa karski mies seuraajineen monipuoliseen kasvisruokamaailmaan"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kasvissyönti on noussut myös raavaiden miesten puheenaiheeksi. Pouttu ja Terveystalo haastoivat ex-kiekkoilija Ari Vallinin kasvisruokavaliolle. Tavoitteena on tarkastella kasvisruokailun terveyshyötyjä ja inspiroida Aria keveämmän murkinan äärelle.

Kasvisruokaa löytyy nykyään yhä useamman suomalaisen lautaselta – taviksesta treenaajaan. Osalle kannustimena toimii ilmastonmuutos, osaa kiinnostavat terveyshyödyt.

– Etenkin miehiä pidetään stereotypisesti lihansyöjinä, joille pupun ruoka ei maistu. Amerikkalainen Game Changers -dokumentti on kuitenkin muuttanut äänen kellossa. Myös monet kovaa harjoittelevat suomalaiset ammattiurheilijat ovat kertoneet, miten sujuvat treeni ja kilpaileminen ilman lihaa. Näen vastaanotollani yhä useammin keventämisestä kiinnostuneita miehiä, kuvailee Terveystalon johtava ravitsemusterapeutti Mikko Rinta.

Ilmiöstä innostui myös entinen jääkiekkoilija @zwangi55 eli Ari Vallin. Hän on tarttunut Terveystalon ja Poutun haasteeseen ja raportoi seuraavat kaksi viikkoa Instagramissaan tunnelmistaan kasvissyöjänä.

– Urheilu-uran jälkeen en muiden työkiireiden takia ehdi enää urheilla yhtä paljon kuin ennen, joten ruokavalioon on kiinnitettävä enemmän huomiota. Minulle on tärkeää yleinen hyvä olo. On kiinnostavaa nähdä, miten ravitsemuksen rukkaaminen siihen vaikuttaa, Ari Vallin sanoo.

Vallin saa tuekseen Terveystalon asiantuntijat ja Poutun lihattomat Muu-kasvituotteet. Terveysvaikutuksia seurataan voinnin lisäksi Terveystalon kasvissyöjille suunnatun lähetteettömän labrapaketin avulla.

– Yhteistyö on oiva mahdollisuus tutustuttaa karski mies seuraajineen monipuoliseen kasvisruokamaailmaan, kommentoi myynti- ja markkinointijohtaja Kimmo Backman Poutulta.