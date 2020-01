Kokkolassa sijaitsevan museo Kiepin korjaustyöt etenevät – Tulipalossa vaurioituneen rakennuksen raivaus päättyi viime syksynä, savuvahingoista kärsineiden pintojen purku aloitettiin tammikuussa 2020

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tammikuussa 2019 Kokkolan Luonnontieteellisen museon Kiepin osittain tuhonneen tulipalon jälkien korjaus jatkuu. Vuonna 1823 rakennetun hirsirakennuksen raivaus- ja siivoustyöt saatiin päätökseen elo-syyskuussa 2019. Viereisen näyttelyrakennuksen savuvahingoista kärsineiden pintojen purkutyö käynnistyi tammikuussa 2020.

Raivaus- ja purkutyöt on tehty pääosin käsin, jotta rakennuksessa vielä olleet näyttelyesineet on saatu talteen. Tämän jälkeen seinä- ja lattiapinnat on purettu hirsikehikolle asti, jotta rakenteiden kuntoa on päästy tutkimaan. Samalla rakenteista on otettu tarvittavat rakennusmateriaalinäytteet. Koko rakennus on laserkeilattu.

Siivous- ja purkutöiden urakoitsijana toimii Pinalto Oy, joka vastaa myös dokumentoinnista. Pinalton konservaattori laatii myös asemakaavassa suojellun Kiepin rakennushistoriaselvityksen.

Rakenteiden alta on tehty löytöjä, kuten hieno kalkkimaalattu kattokranssi sekä ulkolaudoituksen ja hirsiseinän välissä tuulensuojana käytetty tuohi. Kaikki hyväkuntoiset rakenteet (julkisivuverhous, ikkunat, räystään koristeprofiililistat jne) on varastoitu puhdistettavaksi, ja niitä käytetään rakennuksen ulkoasun palauttamiseen.

Kiepin korjauksen pääsuunnittelijaksi on nimetty Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy, joka on erikoistunut kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaamiseen. Rakennesuunnittelusta vastaa Insinööritoimisto Putkonen, LVIA-suunnittelusta LVI-insinööritoimisto Mäkelä Oy ja sähkösuunnittelusta Hannu Seppälä Tmi.

Suunnitteluryhmä on aloittanut työnsä marraskuussa 2019. Suunnittelutyön laajuus koskee myös Kiepin näyttelyrakennusta, joka kärsi savuvahingoista.

Veikko Salkion luontokokoelman linnut, nisäkkäät, fossiilit ja suomalaisten nisäkkäiden kallot ja rintalastat ovat tarkistettu ja tarvittaessa puhdistettu. Näiden osalta tuhot jäivät vähäisiksi. Pyyntivälineiden, ulkomaisten näytteiden sekä hirvieläinten sarvien ja kallojen puhdistus ja inventointi on kesken. Viimeiseksi mainittu ryhmä kärsi suurimmat vauriot ja menetykset.

Myös Viljo Nissisen mineraalikokoelma on tarkistettu ja puhdistettu. Pienestä osasta näytteitä on pyydetty mineralogin arvio. Armas Järvelän perhoskokoelma saatiin pelastettua kokonaisuudessaan hirsirakennuksesta. Kaapit kärsivät vähäisiä vaurioita, jotka on korjattu.

