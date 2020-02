Pääkirjoitus: Rahanpesijä väijyy pesupaikkaa – Sadoilletuhansille yrityksille tulee velvoite ilmoittaa edunsaajat

Rahanpesun torjunta on tehostunut nopeaa tahtia. Lait ja valvonta ovat kiristyneet. Isojen summien liikuttelua seurataan esimerkiksi pankkien toimesta. Epäilyttävät rahan liikkeet ovat rahalaitosten ja poliisi tarkkailussa. Ilmoitusten tekemisen kynnystä on myös mataloitettu ja asiakkaat on pystyttävä tunnistamaan.

Rahanpesu ei ole mikään jossakin muualla oleva pimeä ilmiö. Rahanpesijät yrittävät saada rikollisesti hankkimansa rahat kiertoon. Varojen kierrättäminen, ostaminen ja sijoittaminen ovat rahanpesijän keinoja harhauttaa raha näyttämään lailliselta. Pimeän rahan siirtelyyn haetaan tietysti mahdollisimman huomaamattomia väyliä. Sähköposteilla voi onkia mahdollisia pesijöitä mistä päin maailmaa tahansa. Suomen houkuttelevuutta rahanpesuun nostaa yhteiskunnan vakaus ja rehellisyyden leima. Rikollisesti hankitun rahan valkaisua suomalaisten käsien kautta tapahtuu.

Pohjanmaan käräjäoikeus antoi viime viikolla tuomion suuressa rahanpesujutussa. Ulkomaalaisilta tileiltä kierrätettiin 4,3 miljoonaa tileille Suomeen ja edelleen ulkomaille. Neljä miestä sai tuomion rahanpesuun liittyen. Toinenkin rahanpesutapaus oli samoilla käräjillä.

Rahanpesun torjunnassa uusin tehostuskeino on yritysten ilmoitusvelvollisuuden lisääminen. Yritysten täytyy jatkossa ilmoittaa omistajatietonsa kaupparekisteriin. Rahanpesulaki velvoittaa yritysten edunsaajien tietojen olevan kaupparekisterissä 1. heinäkuuta 2020 mennessä.

Tuore rahanpesulaki velvoittaa käytännössä noin 300 000 suomalaisyritystä ilmoittamaan edunsaajiensa tiedot. Edunsaajailmoitus koskee kaikkia osakeyhtiöitä sekä osuuskuntia. Osan avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä on tehtävä myös ilmoitus. Ilmoitusvelvoitetta ei ole esimerkiksi taloyhtiöillä, yhdistyksillä tai säätiöillä.

Valtaosa yrityksistä ei ole vielä tehnyt edunsaajailmoitusta. Ilmoitus kaupparekisterissä on vasta noin 24 000 yrityksellä. Aikaa ilmoituksen tekemiseen on viitisen kuukautta, joten kenelläkään ei vielä ole tulipalokiire.

Tietojen keruun lisääntyminen ja uusi velvoite voi tuntua turhauttavalta lisätyöltä. Rahanpesun torjunnassa on kuitenkin oltava valppaana, jos rahanpesijät halutaan saada käpälälautaan. Rikollisen rahan liikuttajat etsivät uusia pesupaikkoja lakkaamatta.

