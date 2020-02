Lukijan mielipide: Onko Kokkolassa ylitetty toimivalta?

Kokkolassa on tiettävästi syntynyt keskustelua virkojen perustamiseen liittyvästä toimivallasta. Kyse ei siis ole virkojen tarpeellisuuteen liittyvästä keskustelusta, vaan pelastuslautakunnan toimivallasta sen perustaessa muutamia virkoja kokouksessaan 19.12.2019. Virat on perustettu Kokkolan kaupungin organisaatioon, joten päätösvalta asiassa on kiistatta Kokkolan kaupungin toimivaltaisella toimielimellä.

Jos keskustelussa tehdään johtopäätöksiä, niin lienee valittava kahdesta vaihtoehdosta: Joko pelastuslautakunta on ylittänyt toimivaltansa tai kaupungin hallinto ei ole huolehtinut sille kuuluvista tehtävistä? Olettama vaatinee perusteluita:

Kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto (kuntalaki 14 § ). Valtuusto voi siirtää päätäntävaltaansa kuntain mukaisella menettelyllä. Kuntalaki uudistettiin vuonna 2015 ja siinä lainsäätäjän tahto oli, että vanhan kuntalain aikaisesta lukuisia eri sääntöjä vilisevästä sääntöviidakosta tulee uuden lain myötä siirtyä yhden lakisääteisen säännön (hallintosäännön) aikakauteen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Uuden kuntalain toimenpanoa valmisteltaessa Kokkolan kaupunginvaltuustolle asiaa esiteltiin 23.12.2017 mm. seuraavasti: ”Kunnissa on seuraavan valtuustokauden alkaessa oltava hyväksyttynä kuntalain 90 §:n mukainen hallintosääntö. Uuden kuntalain lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä”. Mainittu valtuustokausi alkoi 1.6.2017 ja kuntalain siirtymäsäännösten mukaan tuosta päivämäärästä alkaen uuden kuntalain säädöksiä tuli soveltaa ja siten myös uutta hallintosääntöä, joka on kuntalain määräämä (ainut) tapa siirtää valtuustolle kuuluvaa toimivaltaa muille toimielimille.

Voimassa olevassa hallintosäännössä Kokkolan kaupunginvaltuusto on päättänyt siirtää virkojen perustamiseen liittyvän toimivaltansa seuraavasti: ”Kaupunginhallitus ja liikelaitoksessa johtokunta päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta, virkanimikemuutoksista, virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi tai työsuhteen muuttamisesta virkasuhteeksi”. Hallintosäännön määräyksistä ilmenevä valtuuston tahto on, että lautakunnilla ei ole virkojen perustamisoikeutta. Edellä kerrotun perusteella pelastuslautakunta näyttää ylittäneen toimivaltansa. Tätä toimivallan ylitystä tukee Kuntaliiton johtavan lakimiehen toimittama teksti, jossa todetaan mm: ”jos esimerkiksi hallintosäännöllä määrätyistä toimivaltarajoista poiketaan, päätöksen tehnyt viranomainen ylittää toimivaltansa”.

Lautakunta on viranperustamispäätöksiä vuonna 2019 tehdessään perustellut päätösvaltaansa johtosäännöllä. Valtuustolle on kuitenkin uskoteltu uuden kuntalain mukaisesta hallintosäännöstä päättäessään, että hallintosääntö täyttää lain vaatimukset (hallintosääntöön on koottu mm. johtosääntöjen aiemmat määräykset). Hallintosäännön päätökset edustavat siten valtuuston voimassa olevaa tahtoa 1.6.2017 lukien. Lain kirjain eikä valtuuston tahto täyty, mikäli vuonna 2019 vedotaan kumotun kuntalain mukaisiin kunnallisiin säädöksiin, joiden voimassaolon on tullut päättyä uuden kuntalain siirtymäaikaa koskevin määräysten päätyttyä 31.5.2017. Jos tarpeellisia määräyksiä ei ole johtosäännöistä viety hallintosääntöön, vaikka niin olisi pitänyt tehdä, ei kaupungin hallinto ole hoitanut tehtäviään kuntalain vaatimalla ja valtuustolle esitellyllä tavalla. Tämä väite tosin kumoutuu, mikäli valtuuston tahto on ollutkin kaventaa lautakuntien aiempaa valtaa virkojen perustamiseen hallintosäännöstä päättäessään. Tällöin vahvistuu olettama, että pelastuslautakunta on ylittänyt toimivaltansa virkoja perustaessaan ja että kaupungin hallinto on huolehtinut tehtävistään asianmukaisesti.

Kenenkään Kokkolan organisaatiossa toimivan viranhaltijan tai luottamushenkilön intresseihin ei pitäisi kuulua lainsäädännön eikä valtuuston tahdon vastainen toiminta, joten olisiko oikea menettely että lautakunta kumoaa kiistanalaisen päätöksensä ja valmistelee virkojen perustamisesityksen takuuvarmasti toimivaltaiselle elimelle, Kokkolan kaupunginhallitukselle päätettäväksi?