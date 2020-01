Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Emily Brontën mestariteos Humiseva harju saa näyttämöensi-iltansa Helsingissä torstaina 30. tammikuuta Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä. Jo Cliffordin dramatisoiman ja Ville Koskivaaran suomentaman näytelmän ohjaa Lauri Maijala. Näytelmän päärooleissa nähdään kokkolalaislähtöinen Oona Airola ja Markus Järvenpää.

Humiseva harju kertoo villin Cathyn, ja perheeseen lapsena tuodun orpopoika Heathcliffin myrskyisästä suhteesta. Se on lapsuudesta aikuisuuteen kulkeva rakkaustarina ylpeydestä, luokkaeroista ja koston tuhoavasta voimasta. Se on kolmiodraama ja sisarustarina, kertomus ihmisistä, jotka janoavat vapautta maailmassa, jossa vain harvoilla on mahdollisuus vapauteen.

”Humiseva harju kuvaa kahta toisistaan irti revittyä ihmistä, jotka pakkomielteisesti etsivät maailmasta ja toisistaan kadonnutta puolikastaan. Rakkaudesta tulee raastava, kuluttava ja pois riistettynä hulluuteen vievä elinehto ja huume ihmisille, jotka eivät ole saaneet rakkautta kylmässä ja turvattomassa maailmassa”, sanoo ohjaaja Lauri Maijala.

Pääparin Cathyn ja Heatcliffin huikeissa rooleissa nähdään kahteen kertaan Jussi-palkittu Oona Airola ja muun muassa Turun Kaupunginteatterissa kantavia rooleja tehnyt Markus Järvenpää.

Muissa rooleissa näyttelevät Rauno Ahonen (Tohtori Kenneth), Markku Haussila (Hindley), Vuokko Hovatta (Frances), Martti Manninen (Edgar), Sonja Pajunoja (Isabella), Matti Olavi Ranin (Herra Earnshaw), Leena Rapola (Nelly Dean) ja Matti Rasila (Herra Linton).

Humiseva harju jäi Emily Brontën ensimmäiseksi ja viimeiseksi romaaniksi. Ilmestyessään tämä länsimaisen kirjallisuuden merkittävimpiin teoksiin lukeutuva romaani sai ristiriitaisen vastaanoton ja epäiltiin, olisiko nainen koskaan voinut kirjoittaa niin hurjia henkilöitä, raastavaa tarinaa ja todentuntuista maailmaa. Romaanista on tehty useita elokuva- ja näyttämösovituksia, ja väkevän naiskuvansa innoittamana sillä on myös vahva jalansija populaarikulttuurissa. Skotlantilaisen Jo Cliffordin sovitus keskittyy romaanin jäätävään ytimeen ja tiivistää teoksen keskushenkilöihin.