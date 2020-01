Miten käy Pohti Ski Teamille ja muille keskipohjalaisille Vöyrin SM-hiihtojen parisprintissä? – Keskipohjanmaan seuranta käynnissä, alkuerät ovat juuri alkaneet

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Talven ensimmäiset maastohiihdon SM-kilpailut järjestetään viikonloppuna Vöyrillä. Kisat alkavat perjantaina parisprintillä, joiden finaalit hiihdetään iltapäivällä. Naisten finaali alkaa kello 13.30 ja miesten kello 14.00.

Miesten parisprintissä Pyhäjärven Pohti Ski Team on mukana ja tavoittelee Puijon Hiihtoseuran ja Jämin Jänteen kanssa kirkkainta mitalia. Avauspäivänä naisten viestissä on mukana viisi ja miesten viestissä kahdeksan keskipohjalaiskaksikkoa.

Keskipohjanmaa on paikalla ja kertoo kisojen tapahtumista niin verkossa kuin printissä.

Lauantaina ohjelmassa ovat naisten 10 kilometriä ja miesten 15 kilometriä, jolloin ladulla nähdään maan parhaat hiihtäjät Krista Pärmäkosken ja Iivo Niskasen johdolla. Sunnuntaina ratkaistaan henkilökohtaiset printtimestaruudet.

Tähän juttuun päivitetään tuloksia sitä mukaa, kun eriä saadaan hiihdettyä.

10.04:

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Naisten parisprintin ensimmäinen alkuerä on juuri käynnistynyt. Sen tulokset saamme parinkymmenen minuutin sisällä. Sitä ennen kertaus eräjaoista ja joukkueista.

Pohti havittelee menestystä kolmella miesjoukkueella. Pyhäjärven Pohdin ykkösjoukkueen muodostavat Heikki Korpela ja Joni Mäki. Seuran kakkosjoukkueessa sauvovat Joel Ikonen ja Juuso Haarala. Kolmospariin on valittu Iiro-Mikko Harju ja Juho Halonen.

IF Minken on saanut jalkeille yhteensä neljä joukkuetta. Niistä kolme on miesten ja yksi naisten puolella. Naisissa Minkenin kaksikko on Julia Häger–Sonja Katajamäki. Miesten ykkösduo on Johannes Vuorela–Remi Lindholm. Kakkosjoukkueessa sivakoivat Kevin Lindholm ja Benjamin Sundqvist. Christian ja Patrick Kronberg ovat Minkenin kolmosjoukkueessa.

IF Åsarna asettaa kaksi joukkuetta lähtöviivalle naisissa ja yhden miehissä. Seuran naisten ykkösjoukkueessa hiihtävät Jennie Lindvall ja Maarit Korpi. Kakkosjoukkueen muodostavat Fanny Storvall ja Ellen Bäck. Miehiin seuran värejä tuovat Oscar ja August Högnabba.

Kalajoen Junkkarit lähtee naisten parisprinttiin kaksikolla Iida Vuollet–Alisa Vuollet. Haapajärven Kiiloista ladulla ovat Anssi Koirikivi ja Risto Uusivirta.

Miehissä Puijon Hiihtoseuraa ei löydy lähtölistalta eräluettelosta. Seura oli ilmoittanut joukkueen kilpailuun.

Naisissa ensimmäisessä erässä hiihtävät Minken ja Kalajoen Junkkarit. Toiseen erään ovat päätyneet Åsarnan joukkueet.

Miesten ensimmäisestä erästä löytyvät Pohdin kolmosjoukkue, Minkenin kakkosjoukkue ja kolmosjoukkue. Toiseen erään on sijoitettu IF Åsarna, Minkenin ykkösjoukkue ja Pohdin kakkosjoukkue. Viimeisessä erässä hiihtävät Pohdin ykkösjoukkue ja Haapajärven Kiilat.