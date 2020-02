Juha-Matti Anttilan viikon viiniarvio: Erilainen espanjalainen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Briego Vendimia Seleccionada 2017, Espanja, 13,46 €

Espanjan viinialueista Rioja on kuuluisin, mutta muutkin maakunnat ovat nostaneet mainettaan tällä vuosituhannella. Ribera del Duero on oikeasti kärkikastissa ja sieltä tulee myös maan kallein punaviini ja muuta maukasta hyvää. Alko on ottanut alueelta myyntiin muun muassa Briegon kaksi viiniä, joista nyt arvioidaan edullisempi. Onko alle 15 € punaviini laatualueelta ostamisen väärtti?

Tuoksu ei aukea heti, eikä hetkenkään päästä. Pullo on avattava ajoissa tai mielellään kaadettava karahviin, jolloin se vapauttaa aromit nopeammin. Tuoksussa on kuitenkin hyvin voimakasta kypsää mustaherukkaa, tammisuutta ja vähän vaniljaa.

Nyt maku on tärkeämpi ja tummien marjojen maut ovat kyllä kypsiä, happoisuus kohtuullista ja jälkimaku runsas ja pitkähkö. Koeruokana hyvin maustettua kanan paistileikettä ylikypsänä täyteläisen risoton kera ja kas kummaa, viinin marjaisuus paljastuu paremmin mausteisuuden alta. Nyt löytyy myös hieman mansikkaa ja vadelmaisuutta. Muutenkin taas käy ilmi, että viini on ruokajuoma joka reagoi ruokaan ja muuttuu sen mukana. Pelkällään tämä ei ole erikoisen hienostunut, mutta ruuan kanssa nyanssit löytyvät ja pisteet paranevat. Ja tämä käy kaikelle liharuualle, eli on ostamisen arvoinen, mutta riippuu ruuasta.