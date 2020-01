Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

HELSINKI

– En katsonut Oscareita, minulla on tapana nukkua öisin, sanoo Jörn Donner.

– Nämä palkintotilaisuudet, olkoot Jusseja tai Oscareita, ne ovat kaikki yhtä ikäviä. Mutta kaikkein ikävin on Oscar-gaala, kun se kestää niin helvetin kauan! Alkaa Los Angelesissa täydessä päivänvalossa ja päättyy yömyöhään, siellä on niitä kaupallisia breikkejä vaikka kuinka paljon.

Elokuvamestari on käynyt pokkaamassa Oscarinkin vuonna 1983. Nyt hän jännittää, voittaako lauantaina uransa viidennen Jussi-palkinnon viimevuotisen elokuvansa Armi elää! ohjauksesta.

Vai tuntuvatko palkinnot enää missään?

– Minulla oli useita Jusseja, mutta olen antanut niitä lahjaksi tuttaville. Vuonna 2014 sain Betoni-Jussin. Sehän merkitsee yleensä sitä, että silloin pitäisi lopettaa elämäntyö! Mutta onhan meillä nyt kuusi ehdokkuutta taas Armista, ohjaaja myhäilee.

Legendaarinen tekstiilitaitelija Armi Ratia oli aiheena myös Helsingin Kaupunginteatterissa Pirjo Toikan Armi-näytelmässä pari vuotta sitten.

– Palkkasin Marimekkoa tuntevan toimittajan taustatöihin. Ne kuitenkin koituivat kaupunginteatterin hyödyksi. En tosin sekaantunut Toikan näytelmän tekoon. Näin sen vasta ensi-illassa, ja täytyy myöntää, etten kyllä pitänyt siitä. Päätin, että elokuvastamme ei tule samanlaista. Meidän konsepti Armissa on aivan erilainen.

Karoliina Lindgren palkittiin äskettäin vuoden parhaan käsikirjoituksen Sylvi-palkinnolla juuri elokuvasta Armi elää!

– Lindgrenin käsikirjoitustyö alkoi samaan aikaan kuin sen näytelmän teko. Näillä kahdella ei ole muuta tekemistä toistensa kanssa, mutta Pirjo Toikka pystyi käyttämään samaa materiaalia hyväkseen näytelmässä. Se oli hänen oma tulkintansa, ei hän kysynyt minulta mitään!

– Lindgrenin käsikirjoituksen perusidea tuli minulta, kuten teatterimiljöö tapahtumapaikkana. Meillä oli jopa ajatus, että kuvaisimme Porin teatterissa, joka on hieno ja vanha teatterirakennus. Mutta Armi elää! tehtiin aika pienellä budjetilla, joten oli tehokkaampaa toteuttaa se toisin. Annoin Lindgrenin käyttää omia muistitietojani Ratiasta. Meillä ei käsikirjoituksesta ollut suuria erimielisyyksiä. Kun elokuvassa omana itsenäni totean, että ”Ei se noin mennyt!”, se viittaa vain siihen, että draaman kannalta tarina olisi voitu kertoa toisinkin.

Naisenkuvia

Armi elää! on omintakeinen elämäkertaelokuva. Siinä draaman kaari piirtyy rikkaan visuaalisina tuokiokuvina.

– Se on fragmentaarinen. Halusin välttää perinteistä elämäkertaa. Niitä on Suomessakin paljon tehty - ja epäonnistuttu. Armi elää! on eräänlainen elokuvallinen essee. Silti mielenkiinnon pitää säilyä niin, että filmistä tulee myös jännittävä, Jörn Donner selvittää.

Jussi-ehdokkaana Donnerin ohella on Ratiaa esittävä Minna Haapkylä. Tämä on Kuulustelun jälkeen toinen Donnerin elokuva, jossa Haapkylä on pääosassa. Kolmas, kun lasketaan Donnerin tuottama ja hänen ideastaan syntynyt elokuva Raja 1918.

– Näyttelijäthän eivät aina ole hirveän älykkäitä. Mutta Haapkylä yhdistää sekä älykkyyden että kyvyn nähdä roolinsa ulkopuolelta, brechtiläisittäin. Se on verraten harvinaista, mutta hänelle luontaista. Olenkin Minnalle luvannut, että teemme yhdessä vielä yhden elokuvan. Minä ohjaan nykyään harvoin, mutta minulla on jo joitakin uusia ideoita.

Haapkylän kanssa tehdyt elokuvat ovat vaihtelua Donnerille, joka viime vuosina on julkaissut kirjoja suurmiehistä, kuten Diktonius, Bergman ja Mannerheim.

– Kyllä minun elokuvani ovat aina olleet naisvaltaisia! Syyskuinen sunnuntai, Rakastaa, Poikkiparru – niistä on jo pitkä aika. Kaikki Ruotsissa tehdyt, kuten Miestä ei voi raiskata. Ja Suomessakin tein elokuvan, jonka nimikin oli Naisenkuvia! Kaikki ne perustuvat naisnäkökulmaan, kuten Kuulustelu ja Armikin. Muistan Ingmar Bergmanin sanoneen, että naiset ovat aiheina paljon kiintoisampia kuin miehet.

Sanaton kommunikaatio

Kuulustelusta Jussin voittanut Minna Haapkylä kiitteli haastattelussa Jörn Donnerin tapaa harjoituttaa näyttelijöitä ennen kuvauksia. Itse kuvauksissa kun on aina kiire.

– Varhaisissa elokuvissani vuoropuhelu improvisoitiin kuvauksissa. Siinä oli oma hohtonsa. Mutta Kuulustelussa ja Armissa käsikirjoitus oli niin valmista, että sitä ei kuvauksissa juuri muutettu. Kutsuin päänäyttelijät ennen kuvauksia luokseni Pohjoisrantaan, filmiyhtiöni tiloihin. Myöhemmin ei sitten tarvittu harjoituksia dialogin ja muunkaan suhteen. Kun kohtaukset olivat pitkiä, tämä helpotti huomattavasti, hän perustelee työtapaansa.

Luottamus ohjaajan ja näyttelijän välillä on Donnerin mielestä tärkeintä.

– Elokuvanteossa ristiriitoja toki syntyy. Mutta olen huomannut, että jos näyttelijä todella luottaa ohjaajaan, on helpompi työskennellä. Lopputuloskin paranee. En viitsi mainita esimerkkejä, mutta olen joutunut tilanteisiin, joissa näyttelijät eivät luota minuun. Se on hankalaa. Ei kuvauspaikoilla voi ruveta pitkiin väittelyihin. Parhaimmillaan kommunikaation pitäisi olla sanatonta.

– Minnallakin, kuten älykkäällä ihmisellä aina, on omaa tahtoa. Pari kertaa kuvauksen aikana saattoi tulla ristiriitaa. Silloin on vain kuivasti tai vähemmän kuivasti kysyttävä, että kuka tässä nyt määrää! Elokuvanteko on valistunutta diktatuuria, Donner lataa.

Suomifilmin paradoksi

Jörn Donner painottaa, että ohjaajalla on valta ja sen lisäksi se valta, jota leikatessa käyttää.

– Tunnen monia suomalaisohjaajia, jotka eivät ole mukana editointiprosessissa. Minä olen alusta loppuun, joka päivä ja joka hetki! Se helpottaa työtä, kun päätökset voi tehdä leikkaushuoneessa ilman kompromisseja.

Donner on huomannut suomifilmin paradoksin. Meillä menestyvät elokuvat eivät menesty missään muualla. Ja maailmalla tunnetuin suomalaisnimi Aki Kaurismäki ei välttämättä vedä kotimaassa.

– Elokuvan taso ei ole juuri noussut, mutta tekninen laatu on korkealla. Meidän menestyksemme ovat aika kotikutoisia. Niillä ei ole mahdollisuuksia maailmalla. Katson kotimaisia vähän, en oikeastaan kestä niitä. Ihmetyttää, että jotkut saavuttavat yli viisisataatuhatta katsojaa! Ne ovat niin persoonattomia. Niissä ei näy rosoa, eikä sitä, kuka ne on tehnyt. Olen itse urallani ohjannut persoonallisia töitä – useimmiten. Jotkut menestyvät, jotkut eivät.

– Kansainväliset filmimarkkinat ovat kyllä sellaisia, että vain muutama poikkeus leviää laajemmalle. Itävallan Michael Haneke, Ruotsista Roy Anderssonin filmit sekä Ruben Östlund, jonka filmejä olen kiittänyt ja pidän hyvinä.

Veteraanilla on yhä monta rautaa tulessa.

– Olen päässyt siihen ikään, etten kernaasti rupeaisi mihinkään suuriin hankkeisiin. Se on fyysisesti liian raskasta, myöntää 83-vuotias Donner.

Ja alkaa heti listata, mitä kaikkea hänellä on työn alla, sekä elokuvia että kirjoja.

– Mannerheimista voisi tehdä pienimuotoisen elokuvan, hänen viimeisistä vaiheistaan Sveitsissä. Suunnittelemme myös jatko-osaa dokumentaariselle teokselleni Perkele! Kuvia Suomesta. Mutta katsotaan nyt, tuleeko se tehtyä. Televisio on alustavasti lupautunut osarahoittajaksi, mutta sehän ei yksin riitä.

Lähinnä kirjailija

Pienelläkin rahalla voi tehdä elokuvia, kiitos digitaalisuuden. Jörn Donner toteaa, ettei digitaalisuus suinkaan tuhonnut elokuvaa, vaan tarjosi uusia mahdollisuuksia.

– Nyt pienetkin filmit leviävät kaikkialle Suomeen heti ensi-illassaan, ja ohjelmistoa pystytään vaihtelemaan helpommin. Se on auttanut pieniä teattereita ympäri maata, Donner iloitsee.

Elokuvatekniset edistysaskeleet eivät automaattisesti synnytä entiseen tapaan suuria nimiä, joiden töitä kaikki katselisivat.

– Tämä on ehkä nostalgiaa, mutta minullahan oli Ingmar Bergman mentorina. Sukupolveni ohjaajia olivat Antonioni, Visconti, Mizoguchi ja Ozu – kaikki jo kuolleita. Woody Allen on ihastellut ja kopioinutkin Bergmania, mutta pysynyt persoonallisena tekijänä. Hänen teoksiaan esitetään kaikkialla maailmassa. Edes Bergman ei oikein yltänyt siihen – paitsi viimeisessä suuressa elokuvassaan Fanny & Alexander, jonka tuotannon minä hoitelin, mestari muistuttaa.

Omaa tuotantoaan Jörn Donner pyrkii saamaan laajemmin esille myös verkossa.

– Olen keskusteluissa firmojen kanssa, että ne saataisiin nettiin. Poikani, joka harrastaa elokuvaa, neuvottelee sopimuksista. Aikoinaan jouduin rahallisista syistä myymään filmien televisio-oikeudet. Mutta internetiä ei ollut keksitty silloin, joten ne oikeudet jäivät minulle.

Jollei Donner paljon palkinnoista perusta, vielä vähemmän kritiikeistä.

– Toimin itse pitkään kriitikkona. Arvostelija on vain yksi ihminen, enkä välttämättä tiedä, onko tämä pätevä arvostelemaan ketään. Minä olen kulkenut omaa tietäni kritiikeistä piittaamatta. Kuluttajavalistuksellinen merkitys niillä toki on. Mutta ei arvosteluilla ratkaisevaa merkitystä ole – onneksi!

Jussi-juhlan aikaan on sopivaa keskittyä elokuvaan. Haastattelun lopuksi Jörn Donner kuitenkin muistuttaa, että on hän ”jotain muutakin” kuin filmimies.

– Pidän itseäni lähinnä kirjailijana. Aikani kuluu enimmäkseen muissa toimissa kuin elokuvien parissa. Valmistelen tässä muutamaakin kirjaa. Saa nyt nähdä, mitä niistäkin tulee, aprikoi Jörn Donner.