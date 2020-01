Aikakauslehtien etäkäyttö ja Biblio e-kirjat ovat Tiekkö-kirjastojen uusia e-palveluja

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tiekkö-kirjastojen sähköisten aineistojen palvelut lisääntyivät vuoden alusta. Tarjolla on nyt yli 60 kotimaista aikakauslehteä luettavaksi eMagz-palvelussa etäkäytössä vaikkapa kotisohvalta. Valikoimissa on paljon suosittuja lehtiä niin aikuisille kuin nuorillekin. Uusimmat numerot löytyvät palvelusta heti niiden ilmestyttyä. Lehden avautumista voi joutua odottamaan hetken, jos joku toinen käyttäjä on juuri lukemassa sitä.

Palvelu on käytettävissä myös kirjaston asiakaskoneilla tai omilla mobiililaitteilla kirjaston langattomassa verkossa, jolloin eMagz-lehtivalikoimassa on tarjolla yli 140 lehden näköisversiot.

Uusi Biblio e-kirjapalvelu laajentaa e-kirjojen ja e-äänikirjojen valikoimaa. Palvelu sisältää pääosin suomenkielistä aineistoa. Lainoja saa olla yhteensä 5 kuukaudessa, ja laina-ajat ovat 14 tai 28 päivää. Biblio toimii sovelluksella, selaimella tai lukuohjelmalla.

Palvelut löytyvät Tiekön verkkokirjaston eKirjasto-sivulta. Palveluun kirjaudutaan Tiekkö-kirjastokortilla ja PIN-koodilla, joka on sama kuin verkkokirjastoa käytettäessä.

Tiekkö-kirjastot ovat osa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteistä alueellista eKirjastoa.

Myös Tiekkö-verkkokirjaston palvelut ovat lisääntyneet. Verkkokirjastoon saatiin paljon toivottu lainaushistorian säilytys. Nyt asiakas voi myös itse päivittää osoitetietonsa ja viestiasetuksensa.