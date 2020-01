Sievin Louekallion laskettelukeskuksen avajaisia vietetään ensi viikolla – Kauden avaus on viivästynyt parilla viikolla tavanomaisesta oikukkaan talven takia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sievin Louekallion laskettelukeskuksen avajaisia vietetään reilun viikon päästä helmikuun kahdeksantena päivänä, ellei yllättävää takapakkia tule.

Laskettelukeskusyrittäjä Kari Niemi uskoo vankasti, että ainakin osa rinteistä saadaan valmiiksi avajaisiin mennessä. Yksikään rinteistä ei ole vielä laskukuntoinen.

– Lumetus on vielä vähän kesken. Ei tarvitse kuin yhden tai kaksi päivää pakkasta, ja eturinne on valmis, Niemi kertoi luottavaisena keskiviikkona.

Kauden avaus on viivästynyt parilla viikolla. Syypää on leuto ja vähäluminen talvi, joka näkyy hiukan myös kausikorttimyynnissä. Ennen joulua kausikortteja kaupattiin puoleen hintaan. Alennettuja kausikortteja meni joitakin kymmeniä. Täyshintaisia 250 euron kausikortteja ei ole ostettu yhtään.

Vaan mikä on kuluttajansuoja, jos kausikortin hankkinut ei pääse rinteeseen? Laskettelijan on periaatteellisella tasolla mahdollista hakea hyvitystä kausikortistaan. Näin voidaan menetellä esimerkiksi silloin, kun laskettelukeskuksen kausi on lyhytkestoinen sääolojen takia.

Tällä haavaa Louekallion laskettelukausi ei ole viivästymässä dramaattisesti. Kauden kokonaispituutta on vaikeaa arvioida, eli hyvitykset ovat toistaiseksi perin spekulatiivisia.

– Kaikkiin täyshintaisiin kausikortteihin on neuvoteltavissa hyvityksiä. Ennakkomyynnin kausikorteista ei saa hyvityksiä. Hyvitys määritetään tapauskohtaisesti, Niemi selvittää hyvitysperiaatteita.