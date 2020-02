Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jalkapallon miesten Suomen Cupin tasapelillä aloittanut Kokkolan Pallo-Veikot hamuaa lauantaina täyttä pistepottia, kun Vaasan Palloseura saapuu KPV:n vieraaksi.

Normaalissa tilanteessa KPV lähtisi otteluun ennakkosuosikkina, mutta joukkueessa on tällä viikolla vellonut flunssa-aalto. Lisäksi useampi pelaaja on loukkaantuneena, joten päävalmentaja Jani Uotisella on riittänyt pohtimista avauskokoonpanon osalta.

Naisten cupissa IK Myran kohtaa vieraissa Kuopion Palloseuran. Kovin suurta panosta ottelussa ei ole, sillä kumpikin joukkue on jo varmistanut jatkopaikkansa.

Lauantai-ilta päättyy juhlavasti, kun Keski-Pohjanmaan Liikunta palkitsee viime vuoden parhaita urheilijoita sekä taustahenkilöitä.

Lentopallon miesten Mestaruusliigassa Kokkolan Tiikerit hamuaa takaisin pistekantaan, kun Tiikerit kohtaa sunnuntaina vieraissa Raision Loimun. Liigassa viidentenä oleva Tiikerit saalisti pisteitä 11:stä peräkkäisestä ottelusta, kunnes Akaa-Volley katkaisi kokkolalaisten pisteputken viime lauantaina.

SM-hiihdot jatkuvat Vöyrillä lauantaina ja sunnuntaina.