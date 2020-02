Arviointikertomus ei mairittele – Tarkastuslautakunta moittii Soiten päättäjiä kulttuurista, jossa päätöksiä ei perustella

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Soite on epäonnistunut jäsenkuntien sote-menojen kasvun puolittamisessa, sekä jäsenkuntien sote-menojen saattamisessa maan keskiarvoon.

Kustannuksissaan Soite on edelleen Suomen alueista kolmanneksi kallein.

Näin todetaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa, jonka Soiten hallitus saa käsiteltäväkseen maanantain kokouksessa.

Arviointikertomuksen luonteeseen kuuluu, että siinä keskitytään puutteisiin eikä onnistumisiin. Lisäksi tulee muistaa, että kyse on vuoden 2018 tilanteesta.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen Soiten sote-menojen kasvu on tavoitteen mukaisesti puolittunut, jos vertailukohdaksi otetaan Soiten perustamisvuosi 2016.

Tarkastuslautakunta toteaa, ettei säästölaskelmien yksityiskohtaisia perusteita ole esitetty valtuutetuille eikä kuntien omistajaohjauksesta vastaaville kunnanjohtajille. Tarkastuslautakunta suosittaa, että säästöpäätöksien esittelyn yhteydessä esitetään laskelmien yksityiskohtaiset perusteet ja tehtyjen päätösten osalta suoritetaan jälkilaskenta.

Tarkastuslautakunta toteaa lisäksi, että suunniteltaessa toimintojen muutoksia tulisi suorittaa etukäteisarviointi, jossa kerrottaisiin mitä vaikutuksia muutoksella on asiakkaisiin. Näin luottamushenkilöt aidosti tietävät, millä perusteilla he tekevät päätöksiä ja mitä vaikutuksia päätöksellä on.

Tarkastuslautakunnan mukaan näin ei ole tehty, vaikka lainsäädäntö sitä edellyttää.

Hallituksen mukaan laskelmia on laadittu ja esitetty selvästi aiempaa enemmän.

Tarkastuslautakunnan mukaan keskittämispäätöksen päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa ei ole arvioitu ja otettu huomioon vaikutuksia väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla.

Tähän hallitus vastaa, että kipeitä päätöksiä tehtäessä on vääjäämätöntä, että muutos tuottaa myös yksittäisiä haittavaikutuksia. Kokonaishyöty viime kädessä ratkaisee.

Kiireettömään avohoitoon pääsy vaihtelee huomattavasti eri kunnissa.

Vuonna 2018 pisimmät jonotusajat ovat Lestijokilaaksossa, Lestijärvellä, Kannuksessa ja Toholammilla – jokaisessa 42 vuorokautta.

Lyhimmät jonotusajat ovat Koivuhaassa ja Ullavassa, 15 ja 12 vuorokautta.

Soiten hallitus toteaa omassa vastineessaan, että lääkäritilanne oli hankala Lestijokilaakson alueella keväällä 2018.

Asetelma kääntyi seuraavana vuonna päälaelleen. Vuonna 2019 paras lääkäritilanne ja paras hoitoon pääsy oli Lestijokilaakson alueella.

Soiten alueella asukkailla on mahdollista saada hoitoa myös muussa kuin oman kunnan terveysasemalla.

Soiten alueella on pula lääkäreistä perusterveydenhuollossa. Yleislääkärivajetta on pakattu ostopalveluilla.

Lääkäritilanne vaihtelee alueen eri pisteissä. Kaikkialla on vajetta, mutta vaikeinta on täyttää maaseutualueen vakansseja.

Aluehallintoviranomainen on kahtena keväänä puuttunut hoitotakuun toteutumiseen eli hoitoon pääsyyn Soiten alueella.

Vaikka yhdenvertaisuus eri toimipisteiden välillä on parantunut, se ei ole vieläkään riittävällä tasolla.

Henkilöstön työtyytyväisyydessäkin on parantamisen varaa Kokkolan toimipisteessä.

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota myös lastensuojelukulujen huomattavaan kasvuun.

Ratkaisuksi ehdotetaan ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuuden parantamista.

Soite on tietoinen tilanteesta, mutta budjettivarojen ohjaamisessa ennaltaehkäisevään työhön ei ole toistaiseksi onnistuttu riittävän hyvin.

Tilanne on kuitenkin parantunut vuoden 2018 jälkeen.

Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen on Soiten strateginen tavoite, mikä on huomioitu kuluvan vuoden budjetissa.