Lähiruokarengas aloitti Alavieskassa – Tuottajien ja kuluttajien kohtaamiset ovat merkittävä osa toimintaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Alavieska

Alavieskan torilla käy perjantaina kiireinen kuhina. Ensimmäiseen REKO-jakoon on saapunut toista kymmentä tuottajaa, ja innostuneet asiakkaat ovat noutamassa tilaamiaan tuotteita. Monella lähipaikkakunnalla toimiva lähiruokarengas sai Alavieskassa heti vilkkaan alun.

– Silloin kun kiinnostus on näin hyvää, tuottajat lähtevät kyllä mukaan. Seuraavilla kerroilla, toivottavasti jo helmikuussa, saadaan mahdollisesti lisää tuottajia mukaan, sanoo Alavieskassa toiminnan alkuun laittanut Suvi Mäki-Penttilä.

Hän on tuonut Elisan Herkut -yrityksensä ja kotileipomonsa tuotteita myyntiin ja käy paljon myös muiden paikkakuntien jaoissa. Kaikki mitä hän vain ehtii valmistaa, tilataan ennakkoon.

Vuoden ajan hän mietti, että Alavieskassakin REKO toimisi, sillä paikkakunnalla arvostetaan lähiruokaa ja tuottajia.

– Tämä on iso plussa yritystoiminnassani, merkittävää myyntiä ja tuloa. Sekin on hyvä etu, että tuotteet tilataan ennakkoon ja useat asiakkaat saavat samalla kertaa tuotteensa. Hyödynnän itsekin toimintaa ja teen aina omia ostoksia toisilta tuottajilta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kohtaamiset ja yhteydet tuottajien ja kuluttajien kesken ovat merkittävä osa toimintaa. Pietilän perunatila Marinkaisista toimittaa perunoita paljon tukkuihin ja kauppoihin, joten varsinaisen myynnin ohella REKO-toiminnalla on heille muutakin merkitystä.

– On suuri hyöty, että tässä tapaa ihmisiä kasvotusten ja saa palautetta esimerkiksi lajikkeista suoraan asiakkailta. Ihmiset ovat monesti kiinnostuneita siitä mistä tuotteet ovat peräisin, Jaana Pietilä kertoo.

Perinteiset tuottajatorit ovat suosittuja useissa Euroopan maissa, ja kulinaarisiin periaatteisiin kuuluu hankkia lähiruokaa suoraan tuottajilta ja viljelijöiltä. REKO-renkaan alkujaan perustanut pedersöreläinen Thomas Snellman sai idean toimintaan vuonna 2012 vierailtuaan Ranskassa ja nähtyään kuinka tuottajat ja asiakkaat siellä nykyään toimivat uusilla tavoilla. Suomessa toiminnan suosio on viime vuosina kasvanut.

Kuluttajien tilatessa suoraan lähiruokatuottajilta ilman välikäsiä on toimintamalli yksinkertainen ja hinnat ovat reilut. Toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin, tilaukset tehdään Facebookissa REKO-ryhmissä ja tuottajat hoitavat jakelun itse ja kuljettavat tilatut tuotteet sovittuna aikana ja sovittuun paikkaan noudettavaksi.

REKO:n perusperiaatteiden mukaan tuotteiden on oltava mahdollisimman läheltä sekä eettistä tuotantoa, mielellään luomua. Toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Kulinaaristen etujen ohella toiminnalla on paljon taloudellisia, sosiaalisia, yhteisöllisiä sekä ympäristöetuja.