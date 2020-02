Halkokarin risteykseen Pohjoisväylälle viimein kiertoliittymä – Infrarakentamisen määrärahaa Kokkolassa myös Trullevintien rakentamiseen ja Suntin kosteikkoon

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkola

Kokkolassa alkaa viimein tämän vuoden aikana kiertoliittymän rakentaminen Halkokarin risteykseen Pohjoisväylälle. Pohjoisväylän ja Vanha Veistämöntien risteykseen on jo pitkään kaivattu ratkaisua, joka helpottaisi aamu- ja iltapäiväliikenteen sujumista.

Kaupunki on budjetoinut kiertoliittymän rakentamiseen 670 000 euroa, josta 40 000 euroa on hulevesirakentamisen osuus. Kiertoliittymä on rahallisesti suurin Kokkolan kaupungin tämän vuoden liikenneväylähankkeista.

Lopullinen rakentamisaikataulu on vielä auki. Työt aloitetaan näillä näkymin joko huhti-toukokuun vaihteessa, jolloin liittymä olisi päällystykunnossa loppukesästä. Toinen vaihtoehto on aloittaa kesällä, jolloin asfaltoimaan päästäisiin lokakuun tietämillä.

– Työaikainen liikennesuunnitelma on vielä tekeillä eli miten saadaan liikennejärjestelyt parhaiten hoidettua tietöiden ajan, kertoo Kokkolan kaupungin infrapäällikkö Visa Wennström.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kiertoliittymään liittyvien väylien linjausta muutetaan hieman ja kiertoliittymästä neljäntenä haarana keskustaan päin lähtevä Suntinraitin yhteys rakennetaan tulevan Keskuspuiston reunaan saakka (Suntin jäähallin puolelle). Keskuspuistosuunnitelmaan kuuluva Suntinraitin rakentaminen aina Antti Chydeniuksen katuun saakka ei ole tämän vuoden toteuttamisohjelmassa.

– Liikennevaloissa aina joku joutuu odottamaan, vaikka liikennettä olisi vähänkin. Kiertoliittymä on joustavampi ratkaisu, Wennström perustelee risteysratkaisua.

Muuten Pohjoisväylän suuret risteykset on hoidettu valo-ohjauksella suurteollisuusalueelle johtavaa Satamatien risteystä lukuun ottamatta, jossa on kiertoliittymä.

Yhteensä infrarakentamisen määrärahaa on tälle vuodelle budjetoitu 4,95 miljoonaa euroa. Liikenneväylien uudisrakentamisen ja kunnostuksen osuus on hulevesirahoineen on neljä miljoonaa euroa. Pelkkien liikenneväylärahojen osuus on liki sama kuin vuosi sitten, 200 000 euroa pienempi.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi viime keskiviikkona infrarakentamisen kohteisiin jaettavat määrärahat vuoden 2020 talousarvioon.

Toiseksi suurin liikenneväyläraha, 609 000 euroa on osoitettu Trulleviin, missä rakennetaan uusi katuyhteys ja kevyenliikenteenväylä Vikåbergintieltä Vasikkasaaren leirikeskukseen saakka, missä se yhtyy Trullevintien yksityistiehen.

Katujen päällystämiseen kaupunki varaa tänä vuonna 390 000 euroa ja katuvalaistukseen ja sen uusimiseen yhteensä 440 000 euroa.

Suntin kunnostaminen jatkuu edelleen tämän vuoden aikana. Kirkkolehdon kosteikon rakentamiseen on varattu 350 000 euroa. Kosteikko rakennetaan kaupunginsalmen yläjuoksulle ABC-huoltamon kohdalle Tervaholman puolelle.

Kosteikon 1,2 hehtaarin alueelle rakennetaan laskeutusaltaita, joihin Suntin vedessä oleva humus pyritään saamaan laskeutumaan ennen kuin vesi virtaa halki kaupungin keskustan.

Kosteikolla halutaan lisätä luonnon monimuotoisuutta erilaisilla kasvialueilla ja mahdollistamalla kaloille kutupaikka.

– Suunnitteilla on kävelyreitti, joka kulkisi kosteikon ympäri. Suunnittelu on vielä käynnissä ja rakentamaan päästään aikaisintaan toukokuussa, Wennström kertoo.

Muista kohteista esimerkiksi Potin puhdistukseen ja virtauksen parantamiseen on osoitettu 50 000 euroa. Kaupunki on hakemassa sekä Suntin että Potin hankkeeseen ely-keskukselta saman verran tukea toteutuvien kustannusten mukaan.